Краска стекает со стены: спутник рассмотрел на Марсе нечто необычное (фото)

Новые спутниковые снимки в высоком разрешении обнаружили на Марсе узоры, которые похожи на стекающую со стены краску. Нечто подобное можно увидеть и на Земле.

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Об этом пишет LiveScience.

Увидев знакомы узоры на поверхности, ученые предположили, что Марс и Земля могли быть сформированы одними и теми же силами. На нашей планете такие узоры появляются на горных склонах в холодных регионах, где почва замерзает и оттаивает в течение года. На Марсе могли быть такие же ледяные и влажные условия, поэтому обнаруженная область может стать отличным место для исследований. Исследователи смогут узнать, какую роль жидкая вода играла в формировании Красной планеты, а также отыскать возможные следы жизни.

“Понимание того, как формируются эти узоры, дает ценную информацию об истории климата Марса, особенно о потенциале прошлых циклов замерзания и оттаивания, хотя необходимо провести больше работы, чтобы определить, образовались ли эти особенности недавно или давно”, - говорит ведущий автор исследования из Университета Рочестера Джон Пол Слейман.

На Земле такого типа почва называется солифлюкция, которая образуется, когда слой мерзлой земли частично оттаивает и становится рыхлым. В результате этого верхний слой почвы сползает по склону вниз. Этот процесс создает волнообразные узоры на склонах холмов в холодных регионах. Марс находится на большем расстоянии от Солнца, чем Земли, поэтому на Красной планете намного холоднее, но марсианская солифлюкция встречается только в высоких широтах.

Сравнение солифлюкций на Марсе и на Земле Фото: University of Rochester

Предыдущие исследования предполагали, что высокоширотные регионы Марса могли замерзать и обратно оттаивать в недавней климатической истории планеты. Но также остается еще много вопросов без ответов, к примеру, почему солифлюкции на Марсе намного больше, чем на Земле.

Спутниковые снимки необычной области на Марсе были сделаны камерой HiRISE на борту Mars Reconnaissance Orbiter NASA. На них группа исследователей также обнаружила, что волнообразные формы рельефа следуют той же базовой геометрической схеме, что и в Скалистых горах, Арктике и других холодных горных регионах Земли, согласно заявлению

Соавтор исследования Рэйчел Глэйд сравнивает формы рельефа с узорами, наблюдаемыми в жидкостях.

“Эти узоры являются крупными, медленно движущимися, зернистыми примерами обычных узоров, встречающихся в обычных жидкостях, например, капающей по стене краске”, - говорит Глэйд.

Также команда ученых отмечает, что марсианские солифлюкции больше земных, в среднем примерно в 2,6 раз. Одним из объяснений может быть то, что гравитация у Марса слабее, что позволяет волнам накапливающихся осадков расти больше перед тем, как скатиться вниз.

Результаты исследования подтверждают предыдущие подозрения о том, что солифлюкции Марса связаны — или были связаны — с грунтовым льдом. Исследователи пока не могут подтвердить, что жидкая вода была вовлечена в этот процесс, основываясь только на снимках со спутника. Авторы предположили, что будущие лабораторные эксперименты могли бы изучить, требуются ли лед и жидкая вода для формирования волнообразных узоров.

Напомним, Красная планета имела очень странное магнитное поле. Земля имеет магнитное поле, которое защищает нашу планету от солнечного ветра. У Марса в прошлом также было магнитное поле, но теперь остались только его следы в горных породах.