Похож на вулканический спутник Юпитера: астрономы обнаружили адский мир возле Земли (фото)

Ученые сделали новое открытие, которое касается Луны. Они считают, что наш спутник несколько миллионов лет был горячим, адским, вулканическим миром с постоянными извержениями лавы из коры. Ученые считают, что орбита Луны могла превратить ее в расплавленный мир на несколько десятков миллионов лет. То есть Луна была очень похожа самое вулканическое тело в Солнечной системе: спутник Юпитера Ио.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

В начале истории Солнечной системы массивная протопланета врезалась в молодую Землю. В результате, как считается, из выброшенного материала с Земли была образована Луна, которая медленно перемещалась по орбите вокруг Земли и из расплавленного мира превратилась в твердый объект. В конце концов, гравитация Солнца оказала более сильное влияние на Луну, и она приобрела вытянутую эллиптическую орбиту. Гравитация Земли также оказала влияние на Луну, а потому, как считают ученые, внутренняя часть Луны расплавилась и создала слой магмы, которая извергалась на поверхность. Ученые считают, что поверхность Луны могла быть заново сформирована 4,35 миллиарда лет назад, когда потоки лавы заполнили все существующие кратеры.

Возраст Луны

Ученые считают, что Луна была вулканическим миром Фото: NASA

Выяснение того, когда образовалась Луна, представляет собой проблему. Например, изучение образцов лунной почвы и цирконов этих породах дают противоречивые результаты. Цирконы — это силикатные минералы, обнаруженные внутри пород как на Земле, так и на Луне, и являются одними из древнейших объектов в Солнечной системе. Хотя породы могут плавиться и преобразовываться, сами цирконы достаточно прочные, чтобы противостоять плавлению при любых температурах, кроме самых высоких. Поэтому ученые считают, что восстановление цирконов могло произойти на Луне путем обширных вулканических извержений. Изучение и цирконов, и лунных пород дают возраст Луны примерно 4,35 млрд лет.

Но авторы исследования считают, что именно вулканизм изменил поверхность Луны, скрывая ее настоящий возраст. Поэтому ученые считают, что Луна образовалась вскоре после образования Земли 4,5 млрд лет назад, как это показывают измерения некоторых лунных пород. То ест извержения лавы на поверхность могли привести к расплавлению изначальных горных пород, а затем к их повторному восстановлению.

Луна была похожа на Ио

Спутник Юпитера Ио Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что в течение нескольких десятков миллионов лет на созданной Луне происходит активный вулканизм. Но это не обязательно были извержения знакомых нам вулканов. Лава, вероятно накапливалась под корой, а затем выходила наружу в виде извержений. И эти извержения, как считают ученые происходили по всей поверхности Луны, и таким образом она была похожа на спутник Юпитера Ио с сотнями вулканов.

При этом ученые считают, что 4,5 млрд лет назад Луна находилась намного ближе к Земле и скорее всего в небе она была в 2 раза больше, чем сейчас. Если бы кто-то смог отправиться в прошлое, то можно было бы увидеть, как всю Луну покрывают яркие потоки лавы и происходят множественные извержения. В таком состоянии, Луна вероятно, находилась всего несколько десятков миллионов лет.

Как уже писал Фокус, спутник рассмотрел на Марсе нечто необычное. Новые спутниковые снимки в высоком разрешении обнаружили на Марсе узоры, которые похожи на стекающую со стены краску. Нечто подобное можно увидеть и на Земле.

Также Фокус писал о том, что физики сделали неожиданное открытие. Они считают, что будущее может влиять на настоящее, что бросает вызов традиционному пониманию причинно-следственных связей.