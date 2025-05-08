Майбутнє може впливати на теперішнє: фізики зробили сенсаційне відкриття про час

Вчені вивчили таке явище, як ретропричинність і припускають, що наші майбутні рішення можуть впливати на минулі події, що кидає виклик традиційному розумінню причинно-наслідкових зв'язків.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Applied Physics Research, пише Earth.

Більшість людей вважають, що всі події йдуть в одному напрямку. Тобто наш вибір стає остаточним тільки після того, як ми його зробимо. Але автори дослідження вважають, що насправді наші рішення про майбутнє можуть впливати на події, які відбуваються раніше.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Майбутнє може впливати на минуле

Сучасне сприйняття часу передбачає, що існує причинно-наслідковий зв'язок. Тобто є причина, яка призводить до появи тих чи інших подій зі своїми наслідками. Але всі ці події йдуть із минулого в майбутнє, а не навпаки. Тобто результати ухвалених рішень ми бачимо в майбутньому, і вони не можуть вплинути на події, які були до цього. Але вчені вважають, що можуть.

Фізики вивчили явище ретропричинності, яке передбачає, що наслідок майбутніх подій передує своїй причині в часі та може вплинути на сьогодення. Дослідження припускає, що пізніші рішення можуть керувати більш ранніми рішеннями невидимим чином. Якщо ця теорія підтвердиться, то вона змінить усе розуміння часу, а також вплине на розуміння фізики.

Автори дослідження вважають, що певні події, мабуть, сортуються за категоріями до того, як буде визначено остаточний результат. Хоча інші вчені вважають, що час і все, що ми бачимо, як і раніше, можна пояснити за допомогою традиційної фізики, тому це дослідження є спірним.

Проте деякі фізики вважають, що дані вказують на механізм, який включає майбутній вибір, що впливає на попередні вимірювання. Раніше висловлювалися твердження, що події можуть показувати дивацтва, коли вісь часу якимось чином змінюється. Деякі експерименти показали, що звичайне розташування причини і наслідку не завжди зберігається, хоча це також є спірним моментом.

Фізики вважають, що якщо ретропричинність справді існує, то її можна виявити в контрольованих умовах у спеціалізованих пристроях. Існують математичні структури, які намагаються врахувати теоретичний рух часу у зворотний бік.

Фізики вивчили явище ретропричинності, яке передбачає, що наслідок майбутніх подій передує своїй причині в часі та може вплинути на сьогодення Фото: space.com

Наслідки відкриття можуть змінити фізику

Вчені вважають, що якщо наше розуміння того, як майбутнє взаємодіє з сьогоденням, розшириться, це може відкрити можливості для створення абсолютно нових технологій і допоможе розкрити деякі загадки квантової фізики.

Автори дослідження кажуть, що окремі інтервали часу можуть бути з'єднані разом у такий спосіб, що кидає виклик нашому звичному відчуттю часу і подіям, які відбуваються як причина і наслідок.

Фізики, які дотримуються більш стандартного розуміння часу і причинно-наслідкових зв'язків вказують на те, що необхідно провести багато випробувань, щоб спробувати перевірити цю теорію.

Поняття єдиної структури подій збігається з деякими інтерпретаціями квантової механіки, де минуле і майбутнє пов'язані єдиною базовою системою. Але, що якщо ця система працює не так, як ми думаємо? Багато значних відкриттів у фізиці починалися як божевільна ідея, яка в підсумку виявилася правильною.

Як уже писав Фокус, сингулярність чорної діри, де не працюють закони класичної та квантової фізики, являє собою велику проблему для вчених. Тепер же фізики запропонували її рішення.

Також Фокус писав про те, що Сонце знищить все життя на Землі й Ілон Маск пропонує порятунок для всього людства. Мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск продовжує просувати свій план з порятунку людства від вимирання шляхом переселення на Марс.