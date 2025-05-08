Сонце знищить усе життя на Землі: Ілон Маск пропонує порятунок для всього людства

Мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск продовжує просувати свій план з порятунку людства від вимирання шляхом переселення на Марс. Він вважає, що людству необхідно розширити свою присутність на інших планетах, зокрема на Марсі, щоб люди не вимерли, якщо із Землею станеться щось жахливе.

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Про це пише Space.

Марс Ілона Маска

Ілон Маск давно виношує ідею створити колонію на Марсі, щоб люди стали багатопланетним видом, і це мільярдер збирається зробити вже в найближчі десятиліття. Раніше Маск висловлював припущення, що перші люди висадяться на Марс уже до 2030 року, але поки що астронавти NASA ще не висадилися на Місяць уперше з 1972 року. Це має статися тільки 2027 року.

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Випробувальний політ ракети Starship

У черговому інтерв'ю на каналі Fox News Ілон Маск знову згадав про те, що Марс є порятунком для людства, адже переселення на цю планету може забезпечити виживання нашої цивілізації, якщо із Землею станеться щось жахливе в короткостроковій перспективі.

Сонце знищить Землю

Варто сказати, що в довгостроковій перспективі із Землею точно трапиться щось жахливе і цього не уникнути. Через кілька сотень мільйонів років Сонце стане гарячішим і почне виділяти більше тепла та випромінювання. Це призведе до того, що температура на Землі значно зросте і всі океани випаруються. Водночас відбудеться випаровування і практично всієї атмосфери. Тобто Земля стане непридатною для життя. Але жахливий фінал для нашої планети настане приблизно через 5 млрд років, коли Сонце перетвориться на червоного гіганта, а значить збільшиться в розмірах, і поглине Землю.

Через кілька сотень мільйонів років Сонце стане гарячішим і почне виділяти більше тепла та випромінювання. Це призведе до того, що температура на Землі значно зросте і всі океани випаруються Фото: Getty Images

Про сумну долю нашої планети згадав Ілон Маск під час інтерв'ю, пояснюючи чому він хоче переселити людей на Марс. За словами найбагатшої людини у світі, Сонце в кінцевому підсумку знищить все життя на Землі, і до того, як наша планета буде спалена Сонцем, людям необхідно стати багатопланетною цивілізацією.

За розрахунками Маска, у нас є приблизно 450 млн років, "перш ніж стане так спекотно, що життя стане неможливим".

Політ на Марс на найпотужнішій у світі ракеті

Маск вважає, що ракета-носій Starship, створена його компанією SpaceX, зробить здійсненним переселення людей на Марс. Starship — це найпотужніша і найбільша ракета у світі, яка ще проходить випробування. Уже відбулося 8 випробувальних польотів, але всі вони були не зовсім вдалими. Наразі компанія SpaceX готується до наступного запуску Starship, але поки невідомо, коли він відбудеться.

Запуск Starship з території колонії на Марсі в поданні художника Фото: space.com

Starship складається з двох частин: ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Ship. У зібраному вигляді висота Starship становить 122 метри. Як уже писав Фокус, SpaceX отримала дозвіл від Федерального управління цивільної авіації США на 25 запусків ракети Starship на рік, замість п'яти, як це було раніше.

У зібраному вигляді висота Starship становить 122 метри Фото: SpaceX

Марс: чи можна там вижити людям?

Що стосується Марса, то ця планета розташована в середньому на відстані 228 млн км від Землі, але кожні 2 роки Червона планета стає ближчою, що дає змогу одушевляти більш ефективні та менш витратні безпілотні місії. З огляду на сучасні технології, політ людей на Марс в один бік може зайняти до 9 місяців. Це означає, що люди під час польоту піддаватимуться впливу небезпечної космічної радіації, а також повинні підтримувати свій організм у нормальному стані в умовах мікрогравітації на космічному кораблі.

Марс Фото: solar-system

Але, мабуть, головна проблема полягає в тому, що Марс зараз не придатний для життя людини, хоча в далекому минулому він був більш схожий на Землю. На Червоній планеті гравітація становить приблизно 40% земної, атмосфера складається з вуглекислого газу, на поверхні немає рідкої води, а ще на Марсі дуже холодно. Середня температура на Червоній планеті становить мінус 60 градусів Цельсія. Ще Марс не має такої ж значної атмосфери, як Земля, і не має магнітного поля. Це означає, що планета отримує набагато більше шкідливого випромінювання Сонця.

Звичайно, люди теоретично можуть вижити на Марсі, якщо оселяться в повністю закритих містах зі своєю системою забезпечення. Але на початковому етапі колонізації перші поселенці будуть багато в чому залежати від поставок усього необхідного для життя із Землі.

Отже, Земля точно буде спалена Сонцем, але це станеться в дуже далекому майбутньому. Тож, можливо, колись люди й зможуть переселитися не лише на Марс, а й, наприклад, на деякі супутники Юпітера та Сатурна.

Як уже писав Фокус, робота МКС на орбіті перебуває під загрозою, у NASA виникли проблеми через Трампа. NASA розглядає можливість скорочення своєї діяльності на Міжнародній космічній станції (МКС). Це пов'язано з можливим скороченням бюджету NASA.