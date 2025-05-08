Солнце уничтожит всю жизнь на Земле: Илон Маск предлагает спасение для всего человечества

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск продолжает продвигать свой план по спасению человечества от вымирания путем переселения на Марс. Он считает, что человечеству необходимо расширить свое присутствие на других планетах, в частности на Марсе, чтобы люди не вымерли, если с Землей произойдет нечто ужасное.

Related video

Об этом пишет Space.

Марс Илона Маска

Илон Маск давно вынашивает идею создать колонию на Марсе, чтобы люди стали многопланетным видом, и это миллиардер собирается сделать уже в ближайшие десятилетия. Ранее Маск высказывал предположение, что первые люди высадятся на Марс уже к 2030 году, но пока что астронавты NASA еще не высадились на Луну впервые с 1972 года. Это должно произойти только в 2027 году.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Испытательный полет ракеты Starship

В очередном интервью на канале Fox News Илон Маск снова вспомнил о том, что Марс является спасением для человечества, ведь переселение на эту планету может обеспечить выживание нашей цивилизации, если с Землей произойдет нечто ужасное в краткосрочной перспективе.

Солнце уничтожит Землю

Стоит сказать, что в долгосрочной перспективе с Землей точно случится нечто ужасное и этого не избежать. Через несколько сотен миллионов лет Солнце станет более горячим и начнет выделять больше тепла и излучения. Это приведет к тому, что температура на Земле значительно вырастет и все океаны испарятся. В то же время произойдет испарение и практически всей атмосферы. То есть Земля станет непригодной для жизни. Но ужасный финал для нашей планеты наступит примерно через 5 млрд лет, когда Солнце превратится в красного гиганта, а значит увеличится в размерах, и поглотит Землю.

Через несколько сотен миллионов лет Солнце станет более горячим и начнет выделять больше тепла и излучения. Это приведет к тому, что температура на Земле значительно вырастет и все океаны испарятся Фото: Getty Images

О печальной судьбе нашей планеты вспомнил Илон Маск во время интервью, объясняя почему он хочет переселить людей на Марс. По словам самого богатого человека в мире, Солнце в конечном итоге уничтожит всю жизнь на Земле и до того, как наша планета будет сожжена Солнцем людям необходимо стать многопланетной цивилизацией.

По расчетам Маска, у нас есть примерно 450 млн лет, "прежде чем станет так жарко, что жизнь станет невозможной".

Полет на Марс на самой мощной в мире ракете

Маск считает, что ракета-носитель Starship, созданная его компанией SpaceX, сделает осуществимым переселение людей на Марс. Starship – это самая мощная и самая большая ракета в мире, которая еще проходит испытания. Уже состоялось 8 испытательных полетов, но все они были не совсем удачными. Сейчас компания SpaceX готовится к следующему запуску Starship, н опока неизвестно, когда он состоится.

Запуск Starship с территории колонии на Марсе в представлении художника Фото: space.com

Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Ship. В собранном виде высота Starship составляет 122 метра. Как уже писал Фокус, SpaceX получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США на 25 запусков ракеты Starship в год , вместо пяти, как это было раньше.

В собранном виде высота Starship составляет 122 метра Фото: SpaceX

Марс: можно ли там выжить людям?

Что касается Марса, то эта планета находится в среднем на расстоянии 228 млн км от Земли, но каждые 2 года Красная планета находится ближе, что позволяет одушевлять более эффективные и менее затратные беспилотные миссии. Учитывая современные технологии, полет людей на Марс в одну сторону может занять до 9 месяцев. Это значит, что люди во время полета будут подвергаться влиянию опасной космической радиации, а также должны поддерживать свой организм в нормальном состоянии ив условиях микрогравитации на космическом корабле.

Марс Фото: NASA

Но, пожалуй, главная проблема состоит в том, что Марс сейчас не пригоден для жизни человека, хотя в далеком прошлом он был более похож на Землю. На Красной планете гравитация составляет примерно 40% земной, атмосфера состоит из углекислого газа, на поверхности нет жидкой воды, а еще на Марсе очень холодно. Средняя температура на Красной планете составляет минус 60 градусов Цельсия. Еще у Марса нет такой же значительной атмосферы, как у Земли и отсутствует магнитное поле. Это значит, что планета получает намного больше вредного излучения Солнца.

Конечно, люди теоретически могут выжить на Марсе, если поселятся в полностью закрытых городах со своей системой обеспечения. Но на начальном этапе колонизации первые поселенцы будут во многом зависеть от поставок всего необходимого для жизни с Земли.

Итак, Земля точно будет сожжена Солнцем, но это произойдет в очень далеком будущем. Поэтому возможно, когда-то люди и смогут переселиться не только на Марс, но, например, на некоторые спутники Юпитера и Сатурна.

Как уже писал Фокус, работа МКС на орбите находится под угрозой, у NASA возникли проблемы из-за Трампа. NASA рассматривает возможность сокращения своей деятельности на Международной космической станции (МКС). Это связано с возможным сокращением бюджета NASA.