Самая большая ракета в мире от Илона Маска будет взлетать из недавно созданного города (фото)

Компания SpaceX получила разрешение на увеличение количества запусков своей тяжелой ракеты-носителя Starship, предназначенной для полетов на орбиту, и в дальнейшем на Луну и Марс.

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Об этом пишет Space.

Во вторник, 6 мая, Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало свою окончательную оценку воздействия на окружающую среду запусков ракеты-носителя Starship со стартовой площадки в Starbase. Эта штаб-квартира компании Илона Маска SpaceX, которая находится в штате Техас, 3 мая стала самым новым городом этого южного штата США, после голосования местных жителей.

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Восьмой тестовый запуск Starship был, как и седьмой, не совсем удачным

На территории Starbase находятся производственные мощности SpaceX, испытательный полигон, стартовая площадка для запусков ракет в космос, а также там живут сотрудники компании Илона Маска. Площадь нового города составляет почти 4 квадратных километра.

Starbase - самый новый город штата Техас Фото: SpaceX

Если ранее у SpaceX было разрешение на 5 запусков в год ракеты Starship, то теперь Федеральное управление гражданской авиации США разрешило совершать 25 запусков и посадок многоразовой ракеты. Напоминаем, она состоит из двух ступеней: огромного ускорителя под названием Super Heavy и космического корабля на вершине, известного как Ship. Общая высота ракеты Starship составляет 122 метра.

Общая высота ракеты Starship составляет 122 метра Фото: SpaceX

В отчете Федерального управления гражданской авиации США сказано, что окончательный анализ показал, что запуски ракет Starship не окажут существенного влияния на окружающую среду и на качество среды обитания человека.

Starship — это самая большая и мощная ракета в мире из всех, которые когда-либо были созданы. Обе части ракеты можно использовать повторно, при этом подготовка к следующему запуску не требует много времени. Илон Маск считает, что благодаря этой ракете в не очень отдаленном будущем можно будет создать постоянное поселение людей на Марсе.

Эта ракета также предназначена для вывода полезных грузов на орбиту и полетов на Луну. В 2027 году одна из версий ракеты Starship в качестве посадочного модуля должна доставить астронавтов NASA на поверхность Луны в рамках миссии "Артемида-3". Это будет первая с 1972 года высадка астронавтов на Луну. Но, как уже писал Фокус, после этой миссии на Луну, возможно, у NASA не будет денег для финансирования проекта лунной тяжелой ракеты Space Launch System. Также Фокус писал о том, что NASA уже заключило контракт с компанией SpaceX на использование в будущем в своих миссиях в космос ракеты Starship.

В 2027 году одна из версий ракеты Starship в качестве посадочного модуля должна доставить астронавтов NASA на поверхность Луны в рамках миссии "Артемида-3" Фото: SpaceX

На сегодняшний день компания SpaceX провела 8 испытательных полетов Starship, два из которых состоялись в этом году в январе и марте. Последние два полета имели похожие результаты. Если ускоритель Super Heavy показал себя хорошо и оба раза вернулся обратно на стартовую площадку, где он был захвачен специальными манипуляторами стартовой башни, то у космического корабля Ship возникли проблемы. Оба раза вскоре после запуска верхняя ступень Starship взорвалась в воздухе и развалилась на части.

Сейчас компания SpaceX готовится к девятому испытательному полету ракеты Starship, но пока неизвестно, когда он состоится.

Как уже писал Фокус, на этой неделе на Землю упадет 53-летний советский космический корабль и известно куда. Космический аппарат "Космос-482" c 1972 года находится на орбите и на этой неделе он должен упасть на нашу планету. Большинство крупных городов мира находятся в потенциальной зоне падения, в том числе и города Украины.