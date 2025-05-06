Трамп пытается забрать ракету для полета людей на Луну: NASA все же ее собирает (фото)

Мощная, но одноразовая, ракета-носитель Space Launch System, которая должна отправить астронавтов NASA в полет вокруг Луны в 2026 году почти полностью собрана. Но администрация президента США намерена убрать финансирование этой ракеты после высадки астронавтов на Луну в 2027 году.

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Об этом пишет Space.

Инженеры NASA продолжают сборку ракеты-носителя Space Launch System высотой 98 метров, в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида, США. Недавно была установлена вторая ступень на адаптер ракеты-носителя, которая будет отвечать за доставку космического корабля Orion с экипажем на орбиту вокруг Луны.

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Напоминаем, что ракета Space Launch System является одноразовой и в этом один из главных ее недостатков, хотя она чрезвычайно мощная и показала себя хорошо во время первого и единственного запуска в космос в ноябре 2022 года. Тогда ракета отправила к Луне космический корабль Orion без экипажа в качестве демонстрации возможности доставки астронавтов на Луну в 21 веке. Но стоимость запуска ракеты Space Launch System составляет более 2 миллиардов долларов, а на ее разработку было потрачено уже несколько десятков миллиардов долларов.

Инженеры NASA продолжают сборку ракеты-носителя Space Launch System Фото: NASA

Администрация президента США Дональда Трампа 2 мая предложила отменить финансирование ракеты Space Launch System и космического корабля Orion в бюджетном предложении на 2026 год. Но отмена финансирования должна состоятся, согласно предложению, после того, как NASA высадит астронавтов на Луну в 2027 году.

Ракета Space Launch System перед первым запуском в космос Фото: NASA

NASA создало новую космическую программу "Артемида" для того, чтобы не только повторить высадку астронавтов на Луну (впервые это произошло в 1969 году, а в последний раз – в 1972 году), но и создать условия для постоянного присутствия человека на Луне. Прошлая лунная программа называлась "Аполлон", а так как в древнегреческой мифологии богиня Артемида является братом бога Аполлона, то новая программа получила это название.

Беспилотный полет корабля Orion к Луне проходил в рамках миссии "Артемида-1" в 2022 году. Теперь же на начало 2026 года, после неоднократного переноса, NASA запланировало запуск миссии "Артемида-2" с экипажем. Астронавты NASA Рид Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хэнсен отправятся на космическом корабле Orion в полет вокруг Луны. То есть они не будут приземляться на поверхность спутника Земли. Вывести этот корабль в космос и помочь выйти на орбиту вокруг Луны как раз и должна ракета Space Launch System, которую сейчас собирают инженеры NASA.

Состав экипажа миссии "Артемида-2": Рид Уайcмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хэнсен Фото: NASA

Миссия "Артемида-3", также после неоднократного переноса, должна состоятся в 2027 году. Тогда на Луну должны высадится впервые с 1972 года двое астронавтов. Но это может быть последний раз, когда ракета Space Launch System будет задействована в лунной миссии, если будут приняты бюджетные ограничения для NASA.

Космчиеский корабль Orion возле Луны Фото: NASA

Как уже писал Фокус, в одном из крупнейших кратеров Солнечной системы, который находится на Луне, ученые обнаружили то, что поможет лучше понять последние этапы формирования спутника Земли.

Также Фокус писал о том, что физики впервые сфотографировали атомы такими, какими их никогда не видели. Ученые впервые получили изображения отдельных атомов, которые свободно взаимодействуют в пространстве.