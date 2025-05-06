В самом большом кратере Луны находятся остатки древнего океана: что выяснили ученые (фото)

Огромный кратер на Луне скорее всего содержит части первичной мантии и остатки древнего магматического океана, считают ученые. Астронавты могли бы доставить на Землю образцы этой мантии, что позволит узнать о последних стадиях формирования Луны.

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Об этом пишет Space.

Примерно 4,3 млрд лет назад астероид врезался в Луну, пробил ее кору и создал ударный кратер, теперь известный как бассейн Южный полюс-Эйткен. Это крупнейший кратер на Луне, который находится на юге обратной стороны спутника Земли и имеет размер 2400 на 2050 км. Бассейн Южный полюс-Эйткен получил название благодаря двум объектам на его противоположных сторонах: кратера Эйткен на севере и южного полюса Луны. После удара астероида на лунную поверхность был выброшен материал первичной мантии, который все еще там находится.

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Джефф Эндрюс-Ханна, планетолог из Университета штата Аризона и его коллеги считают, что во время удара на поверхность Луны были выброшены остатки магматического океана.

Главная теория формирования Луны предполагает, что примерно 4,5 млрд лет назад в молодую Землю врезался объект размером с Марс, что привело к созданию Луны. Но она изначально была расплавленной и горячей.

Бассейн Южный полюс-Эйткен Фото: NASA

Расплавленный материал мантии медленно остыл и начал кристаллизоваться. Минералы с низкой плотностью поднялись на поверхность, чтобы сформировать кору, в то время как более плотные минералы опустились во внутреннюю часть Луны. Ученые считают, что во время процесса формирования Луны образовался магматический океан.

В то же время часть материала, такие компоненты, как калий, редкоземельные элементы и фосфор, которые называют KREEP, не превратились в кристаллы, а вместо этого начали концентрироваться в расплаве.

Фиолетовым цветом показан бассейн Южный полюс -Эйткен Фото: NASA

Когда Эндрюс-Ханна и его коллеги просмотрели карты Луны, они обнаружили, что в бассейне Южный полюс-Эйткен находится значительное количество тория, который связан с ударным расплавом. Ученые пришли к выводу, что медленно кристаллизующийся магматический океан просочился из коры после удара астероида.

Ученые говорят, что материал из крупнейшего кратера Луны может дать представление о поздней эволюции ее недр и магматического океана.

Исследователи считают, что астронавты NASA, которые высадятся на Луне в ближайшие годы, смогут забрать образцы древней мантии и доставить их на Землю. Таким образом можно будет определить, когда образовался магматический океан на Луне.

Как уже писал Фокус, NASA отправило для изучения Луны космический аппарат почти за 100 млн долларов, но с ним была потеряна связь. Ученые пытаются вернуть управление зондом.

Еще Фокус писал о том, что еще одно исследование показало, что удары по поверхности Луны являются источником создания временных спутников нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что физики пришли к выводу, что гравитация не такая, как мы думали и существует пятая сила природы. Результаты исследования вызвали сомнения у ученых относительно правильности стандартной космологической модели Вселенной.