У найбільшому кратері Місяця знаходяться залишки стародавнього океану: що з'ясували вчені (фото)

Величезний кратер на Місяці, найімовірніше, містить частини первинної мантії та залишки стародавнього магматичного океану, вважають учені. Астронавти могли б доставити на Землю зразки цієї мантії, що дасть змогу дізнатися про останні стадії формування Місяця.

Related video

Про це пише Space.

Приблизно 4,3 млрд років тому астероїд врізався в Місяць, пробив його кору і створив ударний кратер, тепер відомий як басейн Південний полюс-Ейткен. Це найбільший кратер на Місяці, який розташований на півдні зворотного боку супутника Землі і має розмір 2400 на 2050 км. Басейн Південний полюс-Ейткен отримав назву завдяки двом об'єктам на його протилежних сторонах: кратеру Ейткен на півночі та південному полюсу Місяця. Після удару астероїда на місячну поверхню був викинутий матеріал первинної мантії, який все ще там знаходиться.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Джефф Ендрюс-Ганна, планетолог з Університету штату Аризона і його колеги вважають, що під час удару на поверхню Місяця були викинуті залишки магматичного океану.

Головна теорія формування Місяця передбачає, що приблизно 4,5 млрд років тому в молоду Землю врізався об'єкт розміром з Марс, що призвело до створення Місяця. Але він спочатку був розплавленим і гарячим.

Басейн Південний полюс-Ейткен Фото: solar-system

Розплавлений матеріал мантії повільно охолов і почав кристалізуватися. Мінерали з низькою щільністю піднялися на поверхню, щоб сформувати кору, тоді як більш щільні мінерали опустилися у внутрішню частину Місяця. Вчені вважають, що під час процесу формування Місяця утворився магматичний океан.

Водночас частина матеріалу, такі компоненти, як калій, рідкісноземельні елементи і фосфор, які називають KREEP, не перетворилися на кристали, а натомість почали концентруватися в розплаві.

Фіолетовим кольором показано басейн Південний полюс — Ейткен Фото: solar-system

Коли Ендрюс-Ганна і його колеги переглянули карти Місяця, вони виявили, що в басейні Південний полюс-Ейткен знаходиться значна кількість торію, який пов'язаний з ударним розплавом. Вчені дійшли висновку, що магматичний океан, який повільно кристалізується, просочився з кори після удару астероїда.

Вчені кажуть, що матеріал з найбільшого кратера Місяця може дати уявлення про пізню еволюцію його надр і магматичного океану.

Дослідники вважають, що астронавти NASA, які висадяться на Місяці найближчими роками, зможуть забрати зразки стародавньої мантії і доставити їх на Землю. Таким чином можна буде визначити, коли утворився магматичний океан на Місяці.

Як уже писав Фокус, NASA відправило для вивчення Місяця космічний апарат майже за 100 млн доларів, але з ним було втрачено зв'язок. Вчені намагаються повернути управління зондом.

Ще Фокус писав про те, що ще одне дослідження показало, що удари по поверхні Місяця є джерелом створення тимчасових супутників нашої планети.

Також Фокус писав про те, що фізики дійшли висновку, що гравітація не така, як ми думали та існує п'ята сила природи. Результати дослідження викликали сумніви у вчених щодо правильності стандартної космологічної моделі Всесвіту.