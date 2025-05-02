Політ до Місяця не вийшов: NASA втратило в космосі зонд за $94 мільйони, що відомо

NASA продовжує спроби відновити роботу місячного орбітального апарату Lunar Trailblazer, можливість керувати яким було втрачено майже одразу після виходу апарату в космос. Ці спроби триватимуть до середини червня, поки зонд ще може отримувати сонячну енергію для зарядки своїх батарей.

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Про це пише Space.

26 лютого цього року ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела в космос 200-кілограмовий місячний орбітальний зонд Lunar Trailblazer за 94 мільйони доларів. Але зв'язок, а значить і управління апаратом, було втрачено вже наступного дня.

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26 лютого цього року ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела в космос 200-кілограмовий місячний орбітальний зонд Lunar Trailblazer за 94 мільйони доларів.

Науковці з NASA визначили, що космічний апарат не може правильно спрямувати свої сонячні панелі для збору потрібної кількості солоної енергії для зарядки своїх батарей через обертання.

Минуло вже понад два місяці, але NASA все ще працює над тим, щоб відновити роботу орбітального апарата і продовжуватиме це робити до середини червня. У цей період часу зонду має вистачати енергії для того, щоб відновити свою роботу, що дасть йому змогу все ж таки здійснити свою місію з дослідження Місяця.

Учені з NASA кажуть, що якщо вдасться повернути управління зондом Lunar Trailblazer і виявиться, що всі його прилади в робочому стані, то можна буде відправити апарат на еліптичну орбіту навколо Місяця. Дослідники стежать за місцем розташування Lunar Trailblazer і сподіваються, що їм вдасться успішно завершити місію.

Зонд Lunar Trailblazer був створений для того, щоб зібрати інформацію про наявність запасів води на Місяці з орбіти Фото: solar-system

Зонд Lunar Trailblazer був створений для того, щоб зібрати інформацію про наявність запасів води на Місяці з орбіти, що допоможе майбутнім астронавтам NASA, коли вони висадяться на супутнику Землі. Поки що, NASA планує вперше з 1972 року відправити астронавтів на поверхню Місяця в середині 2027 року. Подальша мета місячної програми "Артеміда" полягає у створенні однієї або декількох місячних баз у районі південного полюса Місяця, де, як вважається, знаходиться багато водяного льоду. Цей лід можна перетворити на воду, придатну для пиття, на кисень, необхідний для дихання, а також водень і кисень для створення ракетного палива прямо на Місяці.

Космічний апарат Lunar Trailblazer було виведено в космос разом із посадковим модулем "Афіна" компанії Intuitive Machines. Але, як уже писав Фокус, з цим модулем також все пішло не так, як планувалося. Незабаром після приземлення на Місяць 6 березня він перекинувся і таким чином його 10-денна місія завершилася вже через 12 годин.

Нагадуємо, що Місяць розташований на відстані в середньому 385 000 км від нас і може стати першим позаземним світом, де оселяться люди. Вчені з NASA вважають, що Місяць може слугувати перевалочним пунктом для польотів астронавтів на Марс.

Нещодавнє дослідження показало, як уже писав Фокус, що, найімовірніше, Місяць є джерелом створення дрібніших супутників Землі.

Також Фокус уже писав про те, чому NASA понад 50 років не могло відправити астронавтів на Місяць.

Ще Фокус писав про те, що зі ще одним зондом NASA виникли проблеми. У космічного апарату "Психея" на відстані 238 млн км від Землі виникли проблеми з руховою системою. Цей зонд NASA летить вивчати найдорожчий астероїд у Сонячній системі. Вважається, що вартість усіх металів у його складі дорівнює приблизно 10 000 квадрильйонів доларів.