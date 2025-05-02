Полет к Луне не получился: NASA потеряло в космосе зонд за $94 миллиона, что известно

NASA продолжает попытки восстановить работу лунного орбитального аппарата Lunar Trailblazer, возможность управлять которым была потеряна почти сразу после выхода аппарата в космос. Эти попытки будут продолжаться до середины июня, пока зонд еще может получать солнечную энергию для зарядки своих батарей.

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Об этом пишет Space.

26 февраля этого года ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела в космос 200-килограммовый лунный орбитальный зонд Lunar Trailblazer за 94 миллиона долларов. Но связь, а значит и управление аппаратом, были потеряны уже на следующий день.

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26 февраля этого года ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела в космос 200-килограммовый лунный орбитальный зонд Lunar Trailblazer за 94 миллиона долларов

Ученые из NASA определили, что космический аппарат не может правильно направить свои солнечные панели для сбора нужного количества соленой энергии для зарядки своих батарей из-за вращения.

Прошло уже более двух месяцев, но NASA все еще работает над тем, чтобы восстановить работу орбитального аппарата и будет продолжать это делать до середины июня. В этот период времени зонду должно хватать энергии для того, чтобы возобновить свою работу, что позволит ему все же осуществить свою миссию по исследованию Луны.

Ученые из NASA говорят, что если получится вернуть управление зондом Lunar Trailblazer и окажется, что все его приборы в рабочем состоянии, то можно будет отправить аппарат на эллиптическую орбиту вокруг Луны. Исследователи следят за местоположением Lunar Trailblazer и надеются, что им удастся успешно завершить миссию.

Зонд Lunar Trailblazer был создан для того, чтобы собрать информацию о наличии запасов воды на Луне с орбиты Фото: NASA

Зонд Lunar Trailblazer был создан для того, чтобы собрать информацию о наличии запасов воды на Луне с орбиты, что поможет будущим астронавтам NASA, когда они высадятся на спутнике Земли. Пока что, NASA планирует впервые с 1972 года отправить астронавтов на поверхность Луны в середине 2027 года. Дальнейшая цель лунной программы "Артемида" состоит в создании одной или нескольких лунных баз в районе южного полюса Луны, где, как считается, находится много водяного льда. Этот лед можно преобразовать в воду, пригодную для питься, в кислород, необходимый для дыхания, а также водород и кислород для создания ракетного топлива прямо на Луне.

Космический аппарат Lunar Trailblazer был выведен в космос вместе с посадочным модулем "Афина" компании Intuitive Machines. Но, как уже писал Фокус, с этим модулем также все пошло не так, как планировалось. Вскоре после приземления на Луну 6 марта он перевернулся и таким образом его 10-дневная миссия завершилась уже через 12 часов.

Напоминаем, что Луна находится на расстоянии в среднем 385 000 км от нас и может стать первым внеземным миром, где поселяться люди. Ученые из NASA считают, что Луна может служить перевалочным пунктом для полетов астронавтов на Марс.

Недавнее исследование показало, как уже писал Фокус, что скорее всего Луна является источником создания более мелких спутников Земли.

Также Фокус уже писал о том, почему NASA более 50 лет не могло отправить астронавтов на Луну.

Еще Фокус писал о том, что с еще одним зондом NASA возникли проблемы. У космического аппарата "Психея" на расстоянии 238 млн км от Земли возникли проблемы с двигательной системой. Этот зонд NASA летит изучать самый дорогой астероид в Солнечной системе. Считается, что стоимость всех металлов в его составе равна примерно 10 000 квадриллионов долларов.