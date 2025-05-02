Полет к самому дорогому астероиду Солнечной системы: у зонда NASA возникла авария в космосе

У космического аппарата “Психея” на расстоянии 238 млн км от Земли возникли проблемы с двигательной системой. Этот зонд NASA летит изучать, как считается, самый дорогой астероид в Солнечной системе под названием (16) Психея, который находится на расстоянии примерно 490 млн км от нас в главном поясе астероидом между Марсом и Юпитером.

Related video

Об этом пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Проблемы у космического аппарата "Психея"

Космический аппарат "Психея" был запущен в космос для изучения богатого ценными металлами астероида (16) Психея 13 октября 2023 года. В мае следующего года он должен пролететь мимо Марса, воспользоваться гравитацией планеты, чтобы достичь своей конечной цели в 2029 году.

Космический аппарат "Психея" был запущен в космос для изучения богатого ценными металлами астероида (16) Психея 13 октября 2023 года

В NASA надеются, что на эту миссию не повлияет проблема, возникшая в двигательной системе космического аппарата. Инженеры NASA сейчас изучают эту проблему, которая возникла в результате падения уровня давления топлива в электрической двигательной установке зонда "Психея". Из-за этого двигатели зонда автоматически отключились. Пока инженеры разбираются с тем, что произошло двигатели не будут запущены.

Давление упало в одной из топливных линий, по которой к двигателям из баков космического аппарата подается топливо, в качестве которого выступает газ ксенон. В NASA говорят, что двигательная система имеет две топливные линии и если проблема не будет решена, то будет задействована резервная топливная линия, что позволит возобновить работу двигателей.

Уникальный двигатель космического аппарата "Психея"

Зонд "Психея" относительно небольшой, его основная часть имеет длину 5 метров, но солнечные панели имеют длину 24 метра, а их площадь составляет 74 квадратных метра. Эти панели собирают солнечный свет и обеспечивают постоянной энергией четыре двигателя космического аппарата, работающих на эффекте Холла. После того, как двигатели получают достаточно энергии они используют электромагнитные поля для ионизации обычно инертного ксенона и выталкивания заряженных атомов этого газа, что позволяет создавать тягу.

Из сопла двигателей выходит голубой свет, но самое главное, что выброс ксенона создает небольшую тягу для перемещения космического аппарата Фото: NASA

Из сопла двигателей выходит голубой свет, но самое главное, что выброс ксенона создает небольшую тягу для перемещения космического аппарата. Она составляет примерно 240 миллиньютонов, что сравнимо с силой, которую вы прикладываете для удержания в руке пальчиковой батарейки. Но в этом и есть преимущество данной электрической двигательной установки. Со временем тяга постепенно увеличивается, но расходуется очень мало топлива, что делает двигатели эффективными, а космический аппарат легким. Ему не нужно нести очень много топлива. Если бы зонд "Психея" работал на обычном химическом ракетном двигателе, то ему потребовалось бы в 15 раз больше топлива.

Инженеры из NASA считают, что проблема с двигателями будет решена так и ли иначе и это не повлияет на дальнейший полет зонда "Психея" к своей цели.

Самый дорогой астероид в Солнечной системе

Астероид "Психея" находится на расстоянии примерно 490 млн км от Земли, а это примерно в 3 раза дальше, чем находится Земля от Солнца, и имеет ширину примерно 280 метров. То есть это огромный космический камень. Ученые считают, что он содержит очень много ценных металлов, которые можно было бы извлечь и доставить на Землю. Общая стоимость этих металлов оценивается в 10 000 квадриллионов долларов, то есть нужно добавить еще 19 нулей, чтобы понять, что это за число.

Астероид (16) Психея Фото: NASA/JPL

Ученые точно не знают, из каких именно металлов состоит этот астероид, хотя точно известно, что он богат железом и никелем, но предполагается, что там много других более ценных металлов. Зонд "Психея" должен выяснить, действительно ли это так.

Ученые также хотят выяснить, может ли быть астероид (16) Психея голым ядром планеты, которая так не сформировалась или же это обычный астероид.

Как уже писал Фокус, Международной космической станции пришлось запустить свои двигатели, чтобы избежать столкновения с обломком китайской ракеты.

Также Фокус писал о том, что астронавт NASA увидела "разрез" на перчатке скафандра во время выхода в открытый космос.