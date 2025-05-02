Опасная ситуация на орбите: МКС запустила двигатели, чтобы не столкнуться с китайской ракетой

Обломок 20-летней китайской ракеты представлял большую угрозу для Международной космической станции (МКС), но в результате выполнения маневра уклонения угроза миновала.

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Об этом пишет Space.

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Угроза столкновения с МКС: что известно

МКС выполнила очередной маневр уклонения в четверг, 1 мая, чтобы избежать потенциального столкновения с обломком космического мусора. Это уже 41-й подобный маневр, который пришлось выполнять орбитальной станции с 1999 года.

Согласно сообщению NASA, часть китайской ракеты серии "Чанчжэн", которая была запущена в 2005 году, имела опасную траекторию движения. Расчеты показали, что этот обломок космического мусора может пролететь мимо станции на опасно близком расстоянии в более чем 600 метров. В космосе могло произойти все, что угодно, и всегда существует вероятность, что крупный космический мусор может врезаться в МКС.

МКС выполнила очередной маневр уклонения в четверг, 1 мая, чтобы избежать потенциального столкновения с обломком космического мусора Фото: NASA

В итоге NASA вместе с другими космическими агентствами приняло решение увеличить расстояние между МКС и опасным объектом. Для этого в таких случаях осуществляется маневр уклонения с помощью запуска двигателей одного из грузовых космических кораблей, присоединенных к орбитальной станции.

Китайские ракеты серии "Чанчжэн" имеют разные модификации и являются как двухступенчатыми, так и трехступенчатыми. В NASA не уточнили, часть какой именно ракеты представляла угрозу для МКС. Вскоре после того, как верхняя ступень таких ракет выводит на орбиту полезную нагрузку, то она затем остается летать в космосе. Поэтому всегда существует угроза, что этот космический мусор может повредить работающие орбитальные объекты.

Очередной маневр уклонения МКС выполнила с помощью российского грузового космического корабля "Прогресс МС-30", который прибыл на орбитальную станцию 2 марта. В четверг, 1 мая, в 1:10 по Киеву корабль запустил свои двигатели, чтобы немного изменить орбиту МКС и таким образом избежать потенциального столкновения с обломками китайской ракеты. Двигатели работали в течение 3 минут и 33 секунд, а после этого были остановлены. В итоге в NASA отметили, что угроза МКС миновала и обломок китайской ракеты пролетел далеко от станции.

Запуск грузового космического корабля "Прогресс МС-30"

Исторический выход в открытый космос

Эта ситуация не повлияла на запланированный ранее выход в открытый космос астронавтов NASA Энн Макклейн и Николь Айерс. Уже вечером 1 мая, а точнее в 16:05 по Киеву, астронавты отправились за пределы МКС и провели 5 часов 44 минуты в открытом космосе. Это был пятый раз в истории, когда в открытый космос отправились только женщины. Астронавты NASA провели частичную модернизацию и ремонт МКС, хотя и не смогли выполнить все задачи из-за нехватки времени.

Астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс (в центре) занимались ремонтом и модернизацией МКС Фото: NASA

Напоминаем, что впервые только женщины отправились в открытый космос в октябре 2019 года. Тогда пределы МКС покинули астронавты NASA Кристина Кох и Джессика Меир.

Угрозы столкновения с МКС в прошлом

Международная космическая станция уже неоднократно запускала двигатели для того, чтобы избежать столкновения с обломками космического мусора за последние 26 лет. Напоминаем, что станция была построена в 1998 году, а первые астронавты прибыли туда в 2000 году.

За последние 25 лет количество космического мусора выросло в десятки раз из-за увеличения количества запусков ракет и спутников в космос. Как уже писал Фокус, в ближайшие годы может значительно вырасти риск того, что космический мусор начнет падать на Землю.

Что касается МКС, то в ноябре прошлого года станции пришлось провести сразу два маневра уклонения, чтобы избежать столкновения с неработающими спутниками, как уже писал Фокус.

МКС находится на высоте более 400 км и Фокус уже писал о том, каким образом станцию удается удерживать на этой орбите, чтобы она не упала на нашу планету под влиянием гравитации Земли.

Также Фокус писал о том, что ученые решили давнюю загадку черных дыр и это открытие может привести к новой физике.