Большая опасность на орбите: для МКС второй раз за 6 дней появилась угроза столкновения

Международной космической станции (МКС) пришлось менять орбиту, чтобы не столкнуться со вторым обломком космического мусора в течение почти недели.

Уже второй раз за 6 дней МКС пришлось менять траекторию своего движения в околоземном пространстве, чтобы избежать столкновения с фрагментом космического мусора. Это был обломок неработающего спутника, пишет Space.

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Как уже писал Фокус, 19 ноября были запущены двигатели российского грузового космического корабля "Прогресс", чтобы изменить орбиту МКС. Тогда существовала угроза столкновения с обломком военного спутника, который распался на части еще 9 лет назад. С тех пор его обломки вращаются вокруг Земли и один из них летел прямо в сторону орбитальной станции.

Как сообщили в NASA, во второй раз менее чем за неделю этот же грузовой корабль снова запустил свои двигатели 25 ноября, чтобы МКС не столкнулась с другим обломком космического мусора, который является частью неработающего спутника, но неизвестно, какого именно.

Если в первый раз двигали корабля "Прогресс" работали в течение 5,5 мин, то в этот раз — в течение 3,5 мин. Это позволило поднять МКС на 500 метров выше над Землей и таким образом угроза столкновения миновала.

Корабль "Прогресс" прибыл на МКС еще в августе этого года и в скором времени будет отправлен с мусором, который переместили туда астронавты, к Земле, где и сгорит в ее атмосфере. Стоит сказать, что именно российские грузовые корабли "Прогресс" помогают МКС с помощью своих двигателей поддерживать стабильную орбиту. Это одна из причин, почему NASA не разорвало сотрудничество с Россией в рамках МКС после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

МКС находится на низкой околоземной орбите и в настоящее время этот участок околоземного пространства становится переполненным от огромного количества, как действующих спутников, так и обломков космического мусора. Сейчас вокруг Земли вращается примерно 10 200 активных спутников. Большинство из них принадлежат к группировке Starlink от компании SpaceX.

Но космического мусора на орбите намного больше. По оценкам ученых, там находится примерно 40 500 обломков размером не менее 10 см, 1,1 млн обломков размером от 1 до 10 см и примерно 130 000 000 обломков размером не менее 1 мм.

Даже такие крошечные обломки космического мусора представляют большую опасность для активных спутников, а также для МКС. Дело в том, что фрагменты космического мусора вращаются вокруг Земли там, где находится МКС (на высоте примерно 400 км), со скоростью примерно 28 000 км/час. Учитывая такую скорость, даже самые крошечные обломки, могут серьезно повредить орбитальную станцию.

За последние 25 лет МКС пришлось уклоняться от фрагментов космического мусора уже более 30 раз. А недавние события показывают, что угроза столкновения МКС с космическим мусором становится все больше.

Напоминаем, что недавно на МКС прибыл новый грузовой корабль "Прогресс", но астронавтам не сразу удалось забрать его ценный груз на борт станции, ведь из корабля исходил необычный токсичный запах. Как сообщили в NASA, запах уже рассеялся, но что стало его причиной пока неизвестно, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что Плутон с момента открытия так и не совершил полный оборот вокруг Солнца. Если продолжительность жизни людей не изменится кардинальным образом, то увидеть завершение года на Плутоне с тех пор, как его открыли, у вас не получится.