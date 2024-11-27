Велика небезпека на орбіті: для МКС вдруге за 6 днів з'явилася загроза зіткнення

Міжнародній космічній станції (МКС) довелося змінювати орбіту, щоб не зіткнутися з другим уламком космічного сміття протягом майже тижня.

Уже вдруге за 6 днів МКС довелося змінювати траєкторію свого руху в навколоземному просторі, щоб уникнути зіткнення з фрагментом космічного сміття. Це був уламок неробочого супутника, пише Space.

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Як уже писав Фокус, 19 листопада були запущені двигуни російського вантажного космічного корабля "Прогрес", щоб змінити орбіту МКС. Тоді спостерігалася загроза зіткнення з уламком військового супутника, який розпався на частини ще 9 років тому. Відтоді його уламки обертаються навколо Землі й один із них летів просто в бік орбітальної станції.

Як повідомили в NASA, вдруге менш ніж за тиждень цей же вантажний корабель знову запустив свої двигуни 25 листопада, щоб МКС не зіткнулася з іншим уламком космічного сміття, який є частиною неробочого супутника, але невідомо, якого саме.

Якщо першого разу двигуни корабля "Прогрес" працювали протягом 5,5 хвилини, то цього разу — протягом 3,5 хвилини. Це дало змогу підняти МКС на 500 метрів вище над Землею, тож загроза зіткнення минула.

Корабель "Прогрес" прибув на МКС ще в серпні цього року і незабаром його відправлять зі сміттям, яке перемістили туди астронавти, до Землі, де воно і згорить в її атмосфері. Варто сказати, що саме російські вантажні кораблі "Прогрес" допомагають МКС за допомогою своїх двигунів підтримувати стабільну орбіту. Це одна з причин, чому NASA не розірвало співпрацю з Росією у межах МКС після вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

МКС перебуває на низькій навколоземній орбіті, тож наразі ця ділянка навколоземного простору стає переповненою від величезної кількості, як активних супутників, так і уламків космічного сміття. Зараз навколо Землі обертається приблизно 10 200 активних супутників. Більшість із них належать до угруповання Starlink від компанії SpaceX.

Але космічного сміття на орбіті набагато більше. За оцінками вчених, там перебуває приблизно 40 500 уламків розміром щонайменше 10 см, 1,1 млн уламків розміром від 1 до 10 см і приблизно 130 000 000 уламків розміром щонайменше 1 мм.

Навіть такі крихітні уламки космічного сміття становлять велику небезпеку для активних супутників, а також для МКС. Річ у тім, що фрагменти космічного сміття обертаються навколо Землі там, де розташована МКС (на висоті приблизно 400 км), зі швидкістю приблизно 28 000 км/год. З огляду на таку швидкість, навіть найкрихітніші уламки можуть серйозно пошкодити орбітальну станцію.

За останні 25 років МКС довелося ухилятися від фрагментів космічного сміття вже понад 30 разів. А нещодавні події показують, що загроза зіткнення МКС із космічним сміттям стає дедалі більшою.

Нагадуємо, що нещодавно на МКС прибув новий вантажний корабель "Прогрес", але астронавтам не відразу вдалося забрати його цінний вантаж на борт станції, адже з корабля виходив незвичайний токсичний запах. Як повідомили в NASA, запах уже розсіявся, але що стало його причиною поки невідомо, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що Плутон з моменту відкриття так і не здійснив повний оберт навколо Сонця. Якщо тривалість життя людей не зміниться кардинальним чином, то побачити завершення року на Плутоні відтоді, як його відкрили, у вас не вийде.