Небезпечна ситуація на орбіті: МКС запустила двигуни, щоб не зіткнутися з китайською ракетою

Уламок 20-річної китайської ракети становив велику загрозу для Міжнародної космічної станції (МКС), але внаслідок виконання маневру ухилення загроза минула.

Related video

Про це пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Загроза зіткнення з МКС: що відомо

МКС виконала черговий маневр ухилення в четвер, 1 травня, щоб уникнути потенційного зіткнення з уламком космічного сміття. Це вже 41-й подібний маневр, який довелося виконувати орбітальній станції з 1999 року.

Згідно з повідомленням NASA, частина китайської ракети серії "Чанчжен", що була запущена 2005 року, мала небезпечну траєкторію руху. Розрахунки показали, що цей уламок космічного сміття може пролетіти повз станцію на небезпечно близькій відстані в понад 600 метрів. У космосі могло статися все, що завгодно, і завжди існує ймовірність, що велике космічне сміття може врізатися в МКС.

МКС виконала черговий маневр ухилення в четвер, 1 травня, щоб уникнути потенційного зіткнення з уламком космічного сміття Фото: NASA

У підсумку NASA разом з іншими космічними агентствами ухвалило рішення збільшити відстань між МКС і небезпечним об'єктом. Для цього в таких випадках здійснюється маневр ухилення за допомогою запуску двигунів одного з вантажних космічних кораблів, приєднаних до орбітальної станції.

Китайські ракети серії "Чанчжен" мають різні модифікації і є як двоступеневими, так і триступеневими. У NASA не уточнили, частина якої саме ракети становила загрозу для МКС. Невдовзі після того, як верхній ступінь таких ракет виводить на орбіту корисне навантаження, то воно потім залишається літати в космосі. Тому завжди існує загроза, що це космічне сміття може пошкодити орбітальні об'єкти, які працюють.

Черговий маневр ухилення МКС виконала за допомогою російського вантажного космічного корабля "Прогрес МС-30", який прибув на орбітальну станцію 2 березня. У четвер, 1 травня, о 1:10 за Києвом корабель запустив свої двигуни, щоб трохи змінити орбіту МКС і таким чином уникнути потенційного зіткнення з уламками китайської ракети. Двигуни працювали протягом 3 хвилин і 33 секунд, а після цього були зупинені. У підсумку в NASA зазначили, що загроза МКС минула і уламок китайської ракети пролетів далеко від станції.

Запуск вантажного космічного корабля "Прогрес МС-30"

Історичний вихід у відкритий космос

Ця ситуація не вплинула на запланований раніше вихід у відкритий космос астронавтів NASA Енн Макклейн і Ніколь Айєрс. Уже ввечері 1 травня, а точніше о 16:05 за Києвом, астронавти вирушили за межі МКС і провели 5 годин 44 хвилини у відкритому космосі. Це був п'ятий раз в історії, коли у відкритий космос вирушили тільки жінки. Астронавти NASA провели часткову модернізацію і ремонт МКС, хоча і не змогли виконати всі завдання через брак часу.

Астронавти NASA Енн Макклейн і Ніколь Айєрс (у центрі) займалися ремонтом і модернізацією МКС Фото: solar-system

Нагадуємо, що вперше тільки жінки вирушили у відкритий космос у жовтні 2019 року. Тоді межі МКС покинули астронавтки NASA Крістіна Кох і Джессіка Меїр.

Загрози зіткнення з МКС у минулому

Міжнародна космічна станція вже неодноразово запускала двигуни для того, щоб уникнути зіткнення з уламками космічного сміття за останні 26 років. Нагадуємо, що станцію було побудовано 1998 року, а перші астронавти прибули туди 2000 року.

За останні 25 років кількість космічного сміття зросла в десятки разів через збільшення кількості запусків ракет і супутників у космос. Як уже писав Фокус, найближчими роками може значно зрости ризик того, що космічне сміття почне падати на Землю.

Що стосується МКС, то в листопаді минулого року станції довелося провести одразу два маневри ухилення, щоб уникнути зіткнення з непрацюючими супутниками, як уже писав Фокус.

МКС перебуває на висоті понад 400 км і Фокус уже писав про те, яким чином станцію вдається утримувати на цій орбіті, щоб вона не впала на нашу планету під впливом гравітації Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені вирішили давню загадку чорних дір і це відкриття може привести до нової фізики.