Астронавт NASA увидела "разрез" на перчатке скафандра: она находилась за бортом МКС (видео)

Об этом пишет Futurism.

В этом выходе в открытый космос приняли участие только женщины-астронавты, которые должны были установить кронштейн для еще одной солнечной батареи. Она должна увеличить мощность генерации электроэнергии МКС до 30%.

ISS EVA-93: A "slice" has been spotted in Anne McClain's EMU glove.



MCC-H says they are good to proceed. pic.twitter.com/Q3G9E71vsm