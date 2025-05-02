Астронавт NASA увидела "разрез" на перчатке скафандра: она находилась за бортом МКС (видео)

Астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс вышли за пределы Международной космической станции, чтобы установить новое оборудование снаружи. Но выход в открытый космос прошел не без происшествий.

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Об этом пишет Futurism.

В этом выходе в открытый космос приняли участие только женщины-астронавты, которые должны были установить кронштейн для еще одной солнечной батареи. Она должна увеличить мощность генерации электроэнергии МКС до 30%.

ISS EVA-93: A "slice" has been spotted in Anne McClain's EMU glove.



MCC-H says they are good to proceed. pic.twitter.com/Q3G9E71vsm — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 1, 2025

Миссия длилась около 6,5 часов и она не обошлась без сбоев. Спустя час после выхода в открытый космос Макклейн заметила на перчатке своего скафандра нечто похожее на разрез. Проблема возникла с указательным пальцев правой перчатки, что побудило наземный контроль в Хьюстоне присмотреться повнимательнее к скафандру.

"Это находится прямо там, где сгибается мой палец. Когда я его сгибаю, там открывается небольшой порез", — сообщила астронавтка центру в Хьюстоне.

После этого, эксперты из NASA, подсоединились к видео с камеры на шлеме Макклейн, чтобы рассмотреть ее перчатку поближе.

К счастью, проблема оказалась намного проще, чем показалось на первый взгляд, и миссия продолжила свою работу за бортом МКС.

"Взгляните, это полоска вдоль шва на пальце. Дополнительных проверок не требуется, но продолжайте сообщать, если вы увидите что-то странное", — сказал Хьюстон во время связи с Макклейн.

Позже NASA сообщило, что это была веревка вдоль рифленой части перчатки. Веревка не представляла никакой опасности для Макклейн и выход в открытый космос завершился успешно.

Полковнику армии США Макклейн пришлось ждать этого выхода в открытый космос шесть лет из-за проблем с подгонкой скафандра. Еще в марте 2019 года NASA пришлось отменить выход двух женщин-астронавтов в космос, после того как Макклейн торс имеющегося скафандра ей не совсем подходит.

Тогда место Макклейн занял астронавт Ник Хейг, потому как скафандра нужного размера тогда не нашлось.

Проблемы со скафандрами NASA

NASA продолжает сталкиваться с проблемами, связанными с устаревшими скафандрами EMU. Астронавты жалуются на дискомфорт и даже протечки воды – забрало скафандра Трейси Дайсон в прошлом году покрылось льдом.

На состоянии скафандров сказывается их возраст, как и на самой МКС. Блок внекорабельной мобильности (EMU) — это скафандр, который надевают астронавты во время выхода в открытый космос на Международной космической станции. Скафандр состоит из множества составных частей, что позволяет астронавтам разного роста использовать его повторно в течение 6 лет.

Старый скафандр EMU Фото: NASA

Созданием новых скафандров для астронавтов NASA занялась компания Axiom Space и Prada. Они уже представили конструкцию скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Новый скафандр должен был использоваться во время полета человека на Луна в 2026 году, но из-за недавних сокращений бюджета NASA, пока неизвестно состоится ли этот полет.

Новая разработка Axiom Space совместно с Prada Фото: Prada / Axiom Space

Модернизированные скафандры предназначены в первую очередь для обеспечения безопасности астронавтов в суровых условиях космоса, а улучшенная мобильность по сравнению с более ранними разработками является вторым приоритетом.

Axiom Space заявила, что костюмы обладают повышенной гибкостью, производительностью и безопасностью и предлагают специализированные инструменты для научных миссий. Костюм имеет универсальный размер и включает в себя освещение, HD-камеру, связь 4G/LTE и питание в костюме.

Напомним, МКС запустила двигатели, чтобы не столкнуться с китайской ракетой. Обломок 20-летней китайской ракеты представлял большую угрозу для Международной космической станции (МКС), но в результате выполнения маневра уклонения угроза миновала.