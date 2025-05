Астронавтка NASA побачила "розріз" на рукавичці скафандра: вона перебувала за бортом МКС (відео)

Про це пише Futurism.

У цьому виході у відкритий космос узяли участь тільки жінки-астронавти, які мали встановити кронштейн для ще однієї сонячної батареї. Вона має збільшити потужність генерації електроенергії МКС до 30%.

ISS EVA-93: A "slice" has been spotted in Anne McClain's EMU glove.



MCC-H says they are good to proceed. pic.twitter.com/Q3G9E71vsm