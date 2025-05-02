Астронавтка NASA побачила "розріз" на рукавичці скафандра: вона перебувала за бортом МКС (відео)

Астронавти NASA Енн Макклейн і Ніколь Айєрс вийшли за межі Міжнародної космічної станції, щоб встановити нове обладнання зовні. Але вихід у відкритий космос пройшов не без пригод.

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Про це пише Futurism.

У цьому виході у відкритий космос узяли участь тільки жінки-астронавти, які мали встановити кронштейн для ще однієї сонячної батареї. Вона має збільшити потужність генерації електроенергії МКС до 30%.

ISS EVA-93: A "slice" has been spotted in Anne McClain's EMU glove.



MCC-H says they are good to proceed. pic.twitter.com/Q3G9E71vsm — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 1, 2025

Місія тривала близько 6,5 годин і вона не обійшлася без збоїв. Через годину після виходу у відкритий космос Макклейн помітила на рукавичці свого скафандра щось схоже на розріз. Проблема виникла із вказівним пальцем правої рукавички, що спонукало наземний контроль у Г'юстоні придивитися уважніше до скафандра.

"Це знаходиться прямо там, де згинається мій палець. Коли я його згинаю, там відкривається невеликий поріз", — повідомила астронавтка центру в Г'юстоні.

Після цього, експерти з NASA, під'єдналися до відео з камери на шоломі Макклейн, щоб розглянути її рукавичку ближче.

На щастя, проблема виявилася набагато простішою, ніж здалося на перший погляд, і місія продовжила свою роботу за бортом МКС.

"Погляньте, це смужка вздовж шва на пальці. Додаткових перевірок не потрібно, але продовжуйте повідомляти, якщо ви побачите щось дивне", — сказав Г'юстон під час зв'язку з Макклейн.

Пізніше NASA повідомило, що це була мотузка вздовж рифленої частини рукавички. Мотузка не становила жодної небезпеки для Макклейн і вихід у відкритий космос завершився успішно.

Полковнику армії США Макклейн довелося чекати цього виходу у відкритий космос шість років через проблеми з підгонкою скафандра. Ще в березні 2019 року NASA довелося скасувати вихід двох жінок-астронавтів у космос, після того як Макклейн торс наявного скафандра їй не зовсім підходить.

Тоді місце Макклейн зайняв астронавт Нік Гейг, бо скафандра потрібного розміру тоді не знайшлося.

Проблеми зі скафандрами NASA

NASA продовжує стикатися з проблемами, пов'язаними із застарілими скафандрами EMU. Астронавти скаржаться на дискомфорт і навіть протікання води — забрало скафандра Трейсі Дайсон торік вкрилося льодом.

На стані скафандрів позначається їхній вік, як і на самій МКС. Блок позакорабельної мобільності (EMU) — це скафандр, який надягають астронавти під час виходу у відкритий космос на Міжнародній космічній станції. Скафандр складається з безлічі складових частин, що дає змогу астронавтам різного зросту використовувати його повторно протягом 6 років.

Старий скафандр EMU Фото: solar-system

Створенням новий скафандрів для астронавтів NASA зайнялася компанія Axiom Space і Prada. Вони вже представили конструкцію скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Новий скафандр мав використовуватися під час польоту людини на Місяць у 2026 році, але через нещодавні скорочення бюджету NASA, наразі невідомо чи відбудеться цей політ.

Нова розробка Axiom Space спільно з Prada Фото: Prada / Axiom Space

Модернізовані скафандри призначені насамперед для забезпечення безпеки астронавтів у суворих умовах космосу, а поліпшена мобільність порівняно з більш ранніми розробками є другим пріоритетом.

Axiom Space заявила, що костюми мають підвищену гнучкість, продуктивність і безпеку та пропонують спеціалізовані інструменти для наукових місій. Костюм має універсальний розмір і містить освітлення, HD-камеру, зв'язок 4G/LTE і живлення в костюмі.

Нагадаємо, МКС запустила двигуни, щоб не зіткнутися з китайською ракетою. Уламок 20-річної китайської ракети становив велику загрозу для Міжнародної космічної станції (МКС), але внаслідок виконання маневру ухилення загроза минула.