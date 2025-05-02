Політ до найдорожчого астероїда Сонячної системи: у зонда NASA виникла аварія в космосі

У космічного апарату "Психея" на відстані 238 млн км від Землі виникли проблеми з руховою системою. Цей зонд NASA летить вивчати, як вважається, найдорожчий астероїд у Сонячній системі під назвою (16) Психея, що розташований на відстані приблизно 490 млн км від нас у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

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Про це пише Space.

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Проблеми у космічного апарату "Психея"

Космічний апарат "Психея" було запущено в космос для вивчення багатого цінними металами астероїда (16) Психея 13 жовтня 2023 року. У травні наступного року він має пролетіти повз Марс, скористатися гравітацією планети, щоб досягти своєї кінцевої мети 2029 року.

Космічний апарат "Психея" було запущено в космос для вивчення багатого цінними металами астероїда (16) Психея 13 жовтня 2023 року

У NASA сподіваються, що на цю місію не вплине проблема, що виникла в руховій системі космічного апарата. Інженери NASA зараз вивчають цю проблему, яка виникла внаслідок падіння рівня тиску палива в електричній руховій установці зонда "Психея". Через це двигуни зонда автоматично відключилися. Поки інженери розбираються з тим, що сталося, двигуни не будуть запущені.

Тиск впав в одній із паливних ліній, якою до двигунів із баків космічного апарата подається паливо, в якості якого виступає газ ксенон. У NASA кажуть, що рухова система має дві паливні лінії, і якщо проблему не буде вирішено, то буде задіяно резервну паливну лінію, що дасть змогу відновити роботу двигунів.

Унікальний двигун космічного апарату "Психея"

Зонд "Психея" відносно невеликий, його основна частина має довжину 5 метрів, але сонячні панелі мають довжину 24 метри, а їхня площа становить 74 квадратних метри. Ці панелі збирають сонячне світло і забезпечують постійною енергією чотири двигуни космічного апарата, що працюють на ефекті Холла. Після того, як двигуни отримують достатньо енергії вони використовують електромагнітні поля для іонізації зазвичай інертного ксенону та виштовхування заряджених атомів цього газу, що дає змогу створювати тягу.

Із сопла двигунів виходить блакитне світло, але найголовніше, що викид ксенону створює невелику тягу для переміщення космічного апарата Фото: solar-system

Із сопла двигунів виходить блакитне світло, але найголовніше, що викид ксенону створює невелику тягу для переміщення космічного апарата. Вона становить приблизно 240 міліньютонів, що можна порівняти з силою, яку ви прикладаєте для утримання в руці пальчикової батарейки. Але в цьому і є перевага цієї електричної рухової установки. Згодом тяга поступово збільшується, але витрачається дуже мало палива, що робить двигуни ефективними, а космічний апарат легким. Йому не потрібно нести дуже багато палива. Якби зонд "Психея" працював на звичайному хімічному ракетному двигуні, то йому знадобилося б у 15 разів більше палива.

Інженери з NASA вважають, що проблема з двигунами буде вирішена так чи інакше і це не вплине на подальший політ зонда "Психея" до своєї мети.

Найдорожчий астероїд у Сонячній системі

Астероїд "Психея" перебуває на відстані приблизно 490 млн км від Землі, а це приблизно в 3 рази далі, ніж знаходиться Земля від Сонця, і має ширину приблизно 280 метрів. Тобто це величезний космічний камінь. Вчені вважають, що він містить дуже багато цінних металів, які можна було б витягти і доставити на Землю. Загальна вартість цих металів оцінюється в 10 000 квадрильйонів доларів, тобто потрібно додати ще 19 нулів, щоб зрозуміти, що це за число.

Астероїд (16) Психея Фото: Titan

Вчені точно не знають, з яких саме металів складається цей астероїд, хоча достеменно відомо, що він багатий на залізо і нікель, але припускають, що там багато інших цінніших металів. Зонд "Психея" має з'ясувати, чи справді це так.

Вчені також хочуть з'ясувати, чи може бути астероїд (16) Психея голим ядром планети, що так не сформувалася, або ж це звичайний астероїд.

Як уже писав Фокус, Міжнародній космічній станції довелося запустити свої двигуни, щоб уникнути зіткнення з уламком китайської ракети.

Також Фокус писав про те, що астронавт NASA побачила "розріз" на рукавичці скафандра під час виходу у відкритий космос.