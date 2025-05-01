Луна постоянно создает свои маленькие копии: они вращаются вокруг Земли, что это
Хотя у Земли есть только один естественный спутник, то есть Луна, вокруг нашей планеты время от времени начинают вращаться и небольшие временные спутники. Ученые считают, что их создала Луна и объясняют, как это могло произойти.
Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.
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Луна – основные факты
- Это единственный естественный спутник Земли и самый яркий объект на ночном небе.
- Диаметр Луны составляет примерно 3475 км, то есть она примерно в 4 раза меньше Земли.
- Луна находится на расстоянии в среднем 385 000 км от Земли, но медленно удаляется от нашей планеты со скоростью примерно 3,8 см в год.
- Гравитация на Луне примерно в 6 раз меньше земной.
- У Луны нет атмосферы и магнитного поля.
- Температура на Луне колеблется от минус 173 градуса Цельсия ночью до плюс 127 градусов Цельсия днем.
- День и ночь на Луне длятся примерно 14 земных дней.
- Луна совершает полный оборот вокруг Земли за примерно 27 земных дней.
- Основная теория происхождения Луны гласит, что она образовалась примерно 4,5 млрд лет в результате удара по Земле протопланеты размером с Марс. Из выброшенного с Земли материала сформировалась Луна.
Новое исследование временных спутников Земли
Авторы исследования пришли к выводу, что некоторые временные спутники Земли на самом деле являются фрагментами Луны, которые были выброшены с ее поверхности в результате ударов астероидов. Ученые считают, что эти обломки Луны могут становиться как квазиспутниками Земли, так и временными спутниками нашей планеты.
- Квазиспутники – это астероиды, которые вращаются одновременно вокруг Земли и Солнца.
- Временные спутники – это астероиды, которые иногда подлетают близко к Земле, попадают в сферу Хилла нашей планеты и на некоторое время становятся второй Луной. При этом временные спутники совершают как минимум один оборот вокруг нашей планеты, пока находятся рядом.
- Сфера Хилла – это пространство вокруг любого космического объекта, в котором он может совей гравитацией удерживать спутники, несмотря на гравитационное влияние другого объекта, вокруг которого вращается сам. Сфера Хилла Земли – это участок околоземного пространства, где гравитация нашей планеты сильнее гравитации Солнца, а потому Земля может притягивать и удерживать спутники.
Ученые считают, что астероид Камоалева шириной примерно 50 метров, который является квазиспутником Земли (и будет таким еще 1 млн лет), является результатом выброса обломков с Луны после удара астероида, произошедшего 1-10 млн лет назад.
Авторы исследования также пришли к выводу, что еще четыре временных спутника Земли, 2006 RH120, 2020 CD3, 2024 PT5 и 2022 NX1, также когда-то были частью Луны.
Что известно об этих временных спутниках Земли?
- 2006 RH120 – это астероид шириной 2-3 метра, который в последний раз был временным спутником Земли с сентября 2006 года по июнь 2007 года. В ближайшие годы он снова может стать спутником нашей планеты.
- 2020 CD3 — это астероид шириной до 6 метров, который был временным спутником Земли в 2020 году.
- 2024 PT5 — это астероид шириной примерно 11 метров, который в период с 29 сентября по 25 ноября 2024 года был временным спутником Земли.
- 2022 NX1 – это астероид шириной около 10 метров и с 11 июня по 3 июля 2022 года был спутником нашей планеты.
Что выяснили ученые?
Ранее считалось, что эти астероиды прибыли из главного пояса астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. Но новый анализ отраженного ими света показывает, что эти астероиды имеют большое сходство с лунным базальтом.
Моделирование ученых показывает, что на самом деле многие околоземные астероиды, которые иногда притягивает к себе Земля, были выброшены с Луны в результате ударного события. Ученые считают, что примерно 20% всех объектов, которые попадают в сферу Хилла Земли становятся временными спутниками.
Но нужно провести больше исследований этих объектов, чтобы точно определить, какие из околоземных астероидов были часть Луны, а какие прибыли из главного пояса астероидов. Ученые пришли к выводу, что даже сейчас Луна выбрасывает в космос свой материал, который образует околоземные тела.
Если выводы ученых верны, то с помощью временных спутников Земли, можно изучить геологию Луны, без необходимости доставки на Землю большого количества горной породы с Луны.
Как уже писал Фокус, авторы другого исследования предположили, что примерно четверть выброшенного материала с Луны попадает на Землю в течение длительных периодов времени.