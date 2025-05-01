Луна постоянно создает свои маленькие копии: они вращаются вокруг Земли, что это

Хотя у Земли есть только один естественный спутник, то есть Луна, вокруг нашей планеты время от времени начинают вращаться и небольшие временные спутники. Ученые считают, что их создала Луна и объясняют, как это могло произойти.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

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Луна – основные факты

Это единственный естественный спутник Земли и самый яркий объект на ночном небе.

Диаметр Луны составляет примерно 3475 км, то есть она примерно в 4 раза меньше Земли.

Луна находится на расстоянии в среднем 385 000 км от Земли, но медленно удаляется от нашей планеты со скоростью примерно 3,8 см в год.

Гравитация на Луне примерно в 6 раз меньше земной.

У Луны нет атмосферы и магнитного поля.

Температура на Луне колеблется от минус 173 градуса Цельсия ночью до плюс 127 градусов Цельсия днем.

День и ночь на Луне длятся примерно 14 земных дней.

Луна совершает полный оборот вокруг Земли за примерно 27 земных дней.

Основная теория происхождения Луны гласит, что она образовалась примерно 4,5 млрд лет в результате удара по Земле протопланеты размером с Марс. Из выброшенного с Земли материала сформировалась Луна.

Хотя у Земли есть только один естественный спутник, то есть Луна, вокруг нашей планеты время от времени начинают вращаться и небольшие временные спутники Фото: NASA

Новое исследование временных спутников Земли

Авторы исследования пришли к выводу, что некоторые временные спутники Земли на самом деле являются фрагментами Луны, которые были выброшены с ее поверхности в результате ударов астероидов. Ученые считают, что эти обломки Луны могут становиться как квазиспутниками Земли, так и временными спутниками нашей планеты.

Квазиспутники – это астероиды, которые вращаются одновременно вокруг Земли и Солнца.

Временные спутники – это астероиды, которые иногда подлетают близко к Земле, попадают в сферу Хилла нашей планеты и на некоторое время становятся второй Луной. При этом временные спутники совершают как минимум один оборот вокруг нашей планеты, пока находятся рядом.

Сфера Хилла – это пространство вокруг любого космического объекта, в котором он может совей гравитацией удерживать спутники, несмотря на гравитационное влияние другого объекта, вокруг которого вращается сам. Сфера Хилла Земли – это участок околоземного пространства, где гравитация нашей планеты сильнее гравитации Солнца, а потому Земля может притягивать и удерживать спутники.

Ученые считают, что астероид Камоалева шириной примерно 50 метров, который является квазиспутником Земли (и будет таким еще 1 млн лет), является результатом выброса обломков с Луны после удара астероида, произошедшего 1-10 млн лет назад.

Авторы исследования также пришли к выводу, что еще четыре временных спутника Земли, 2006 RH120, 2020 CD3, 2024 PT5 и 2022 NX1, также когда-то были частью Луны.

Авторы исследования пришли к выводу, что некоторые временные спутники Земли на самом деле являются фрагментами Луны Фото: Universe Today

Что известно об этих временных спутниках Земли?

2006 RH120 – это астероид шириной 2-3 метра, который в последний раз был временным спутником Земли с сентября 2006 года по июнь 2007 года. В ближайшие годы он снова может стать спутником нашей планеты.

2020 CD3 — это астероид шириной до 6 метров, который был временным спутником Земли в 2020 году.

2024 PT5 — это астероид шириной примерно 11 метров, который в период с 29 сентября по 25 ноября 2024 года был временным спутником Земли.

2022 NX1 – это астероид шириной около 10 метров и с 11 июня по 3 июля 2022 года был спутником нашей планеты.

Что выяснили ученые?

Ранее считалось, что эти астероиды прибыли из главного пояса астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. Но новый анализ отраженного ими света показывает, что эти астероиды имеют большое сходство с лунным базальтом.

Моделирование ученых показывает, что на самом деле многие околоземные астероиды, которые иногда притягивает к себе Земля, были выброшены с Луны в результате ударного события. Ученые считают, что примерно 20% всех объектов, которые попадают в сферу Хилла Земли становятся временными спутниками.

Но нужно провести больше исследований этих объектов, чтобы точно определить, какие из околоземных астероидов были часть Луны, а какие прибыли из главного пояса астероидов. Ученые пришли к выводу, что даже сейчас Луна выбрасывает в космос свой материал, который образует околоземные тела.

Если выводы ученых верны, то с помощью временных спутников Земли, можно изучить геологию Луны, без необходимости доставки на Землю большого количества горной породы с Луны.

Как уже писал Фокус, авторы другого исследования предположили, что примерно четверть выброшенного материала с Луны попадает на Землю в течение длительных периодов времени.