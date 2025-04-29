Гости с Луны постоянно попадают на Землю: что обнаружили астрономы (фото)

Ученые выяснили, что почти 25% материала, выброшенного с Луны, попадает на нашу планету. При этом из части лунного материла, скорее всего, были созданы многие околоземные астероиды.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Поверхность Луны покрыта ударными кратерами разного размера: диаметром от нескольких метров до более 1000 километров. Большинство лунных кратеров были созданы примерно 4 млрд лет назад, когда огромное количество астероидов падало на поверхность спутника Земли. Но образование ударных кратеров происходит и сейчас, ведь Луна не имеет защиты в виде плотной атмосферы.

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В отличие от Земли, где выветривание, эрозия и тектоническая активность постоянно меняют форму поверхности планеты, на Луне нет атмосферы и значительной геологической активности, а потому ударные кратеры могут сохраняться в течение миллиардов лет. Изучение этих кратеров позволяет лучше понять эволюцию Луны.

Ударный кратер на Луне Фото: NASA

Когда происходит образование кратеров, то большая часть лунного материала улетает в космос, и часть материала достигает Земли, считают ученые.

Ученые использовали новое моделирование, чтобы изучить начальные условия образования кратеров в течение более длительных периодов времени и смогли оценить, какое количество материала с Луны попадает на Землю. При этом ученые считают, что из части лунного материала были созданы многие околоземные астероиды.

Кратеры на Луне в районе южного полюса Фото: NASA

Астрономы пришли к выводу, что каждые 100 000 лет примерно 25% лунного материала достигает нашей планеты в результате ударных событий.

При этом моделирование показало, что больше материала прибывает на Землю с обратной стороны Луны и при столкновении с Землей лунные частицы движутся со скоростью 11–13 км/с, входя в атмосферу в основном в районе экватора.

Фокус уже писал о том, что происходит внутри самых плотных объектов во Вселенной. Одними из самых странных объектов во Вселенной и самыми плотными среди известных являются нейтронные звезды. Астрофизики точно не знают, что происходит у них внутри, но предполагается, что там можно увидеть очень странную физику, которая выходит за пределы нашего понимания.

Также Фокус писал о том, что китайские астронавты взяли под контроль космическую станцию "Тяньгун". Трое астронавтов миссии "Шэньчжоу-20" прибыли на орбитальную станцию "Тяньгун", чтобы начать свою шестимесячную миссию. Экипаж миссии "Шэньчжоу-19" передал управление космической станцией прибывшим китайским астронавтам.