Гості з Місяця постійно потрапляють на Землю: що виявили астрономи (фото)

Учені з'ясували, що майже 25% матеріалу, викинутого з Місяця, потрапляє на нашу планету. При цьому з частини місячного матеріалу, найімовірніше, було створено багато навколоземних астероїдів.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert .

Поверхня Місяця вкрита ударними кратерами різного розміру: діаметром від кількох метрів до понад 1000 кілометрів. Більшість місячних кратерів були створені приблизно 4 млрд років тому, коли величезна кількість астероїдів падала на поверхню супутника Землі. Але утворення ударних кратерів відбувається і зараз, адже Місяць не має захисту у вигляді щільної атмосфери.

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На відміну від Землі, де вивітрювання, ерозія і тектонічна активність постійно змінюють форму поверхні планети, на Місяці немає атмосфери і значної геологічної активності, а тому ударні кратери можуть зберігатися протягом мільярдів років. Вивчення цих кратерів дає змогу краще зрозуміти еволюцію Місяця.

Ударний кратер на Місяці Фото: solar-system

Коли відбувається утворення кратерів, то більша частина місячного матеріалу відлітає в космос, і частина матеріалу досягає Землі, вважають учені.

Вчені використовували нове моделювання, щоб вивчити початкові умови утворення кратерів протягом більш тривалих періодів часу і змогли оцінити, яка кількість матеріалу з Місяця потрапляє на Землю. При цьому вчені вважають, що з частини місячного матеріалу було створено багато навколоземних астероїдів.

Кратери на Місяці в районі південного полюса Фото: solar-system

Астрономи дійшли висновку, що кожні 100 000 років приблизно 25% місячного матеріалу досягає нашої планети внаслідок ударних подій.

Водночас моделювання показало, що більше матеріалу прибуває на Землю зі зворотного боку Місяця, і під час зіткнення із Землею місячні частинки рухаються зі швидкістю 11-13 км/с, входячи в атмосферу переважно в районі екватора.

Фокус уже писав про те, що відбувається всередині найщільніших об'єктів у Всесвіті. Одними з найдивніших об'єктів у Всесвіті і найщільнішими серед відомих є нейтронні зірки. Астрофізики достеменно не знають, що відбувається в них усередині, але передбачається, що там можна побачити дуже дивну фізику, яка виходить за межі нашого розуміння.

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