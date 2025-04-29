Китайські астронавти взяли під контроль космічну станцію "Тяньгун": що відомо (відео)

Троє астронавтів місії "Шеньчжоу-20" прибули на орбітальну станцію "Тяньгун", щоб почати свою шестимісячну місію. Екіпаж місії "Шеньчжоу-19" передав управління космічною станцією прибулим китайським астронавтам.

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Про це пише Space.

Астронавти місії "Шеньчжоу-20" вирушили на орбіту ракетою-носієм "Чанчжен-2F" 24 квітня, і їхній космічний корабель прибув на станцію "Тяньгун" за 6,5 годин.

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Провівши кілька днів разом, усі шість астронавтів узяли участь у церемонії передання управління станцією "Тяньгун"

Екіпаж місії "Шеньчжоу-19", Цай Сюйчже, Сун Ліндун і Ван Хаоцзе, які перебувають на орбіті з жовтня минулого року, зустріли новий екіпаж приблизно через 90 хвилин після того, як було відкрито люк між космічним кораблем і космічною станцією.

Так відбувалася зустріч нового екіпажу станції "Тяньгун"

До складу місії "Шеньчжоу-20" увійшли астронавти Чень Дун, Чень Чжунжуй і Ван Цзе. Перший астронавт уже бував у космосі, а для решти двох — це перший політ на орбіту. Це тріо проведе приблизно 6 місяців на борту станції "Тяньгун". Провівши кілька днів разом, усі шість астронавтів узяли участь у церемонії передачі управління станцією "Тяньгун".

Новий екіпаж китайської космічної станції проведе кілька виходів у відкритий космос, низку наукових експериментів, а також встановить нові прилади на зовнішній частині орбітальної станції.

Тим часом астронавти місії "Шеньчжоу-19" готуються повернутися на землю. Незабаром вони вирушать додому на своєму космічному кораблі і мають приземлитися 29 квітня. Їхня місія включала рекордні виходи у відкритий космос і проведення різних наукових експериментів.

Як уже писав Фокус, у грудні 2024 року китайські астронавти встановили новий світовий рекорд за тривалістю перебування у відкритому космосі — 9 годин і 6 хвилин. До цього рекорд належав астронавтам NASA — 8 годин і 56 хвилин.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили поруч із Землею невідомий величезний об'єкт. Вчені виявили невідому раніше гігантську газову хмару, яка знаходиться на відстані 300 світлових років від нас, що відносно близько за космічними мірками. Тепер це найближча до нас хмара молекулярного газу, яка отримала назву на честь давньогрецької богині світанку.