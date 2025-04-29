Світиться в темряві: астрономи виявили поруч із Землею невідомий величезний об'єкт (відео)

Учені виявили невідому раніше гігантську газову хмару, яка розташована на відстані 300 світлових років від нас, що відносно близько за космічними мірками. Тепер це найближча до нас хмара молекулярного газу, яка отримала назву на честь давньогрецької богині світанку.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Астрономи виявили одну з найбільших космічних структур, яка являє собою величезну хмару молекулярного водню. З таких хмар виникають зірки. Але раніше астрономи не помічали цей великий об'єкт, який тепер є однією з найближчих до нас молекулярних хмар.

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Хмари молекулярного водню, з яких створюються зірки, до того, як вони почнуть це робити, виявити складно. Річ у тім, що молекулярний водень майже невидимий, на відміну від атомарного водню. А тому для виявлення таких хмар астрономи використовують монооксид вуглецю. Але іноді в хмарах дуже мало такої сполуки.

Тепер астрономи розробили новий спосіб спостереження за хмарами молекулярного водню. Вони використовували дані про далеке ультрафіолетове світло з корейського супутника STSAT-1 і безпосередньо виявили молекули водню, що світяться.

За словами вчених, вони вперше виявили хмару молекулярного водню за допомогою пошуку далекого ультрафіолетового випромінювання, і цей об'єкт буквально світиться в темряві.

Якщо раніше туманність Оріона вважалася найближчою до нас молекулярною хмарою, то тепер такою є виявлена хмара Еос, що розташована на відстані 300 світлових років від Землі. Ця хмара отримала назву на честь богині світанку з давньогрецької міфології. Науковці кажуть, що Еос сягає 80 світлових років у поперечнику і містить приблизно 3400 мас Сонця.

Хмара Еос розташована на краю Місцевої бульбашки, що являє собою об'єм простору, де міжзоряне середовище менш щільне, ніж навколишній космос. Сонячна система вже 5 млн років проходить через Місцеву Бульбашку.

Астрономи вважають, що хмара Еос розсіється приблизно через 6 млн років через випромінювання сусідніх зірок ще до того, як у ній почнуть формуватися власні зірки.

Як уже писав Фокус, вчені прогнозують, що на початку травня в атмосферу Землі увійде важкий космічний апарат, який перебуває на орбіті з 1972 року. Передбачається, що він не весь згорить і деякі уламки впадуть на поверхню планети.

Також Фокус писав про те, що в космосі "палець" з галактик вказує прямо на Чумацький Шлях. Як Земля утримує Місяць гравітаційним зв'язком, так і сусідня галактика Андромеди, оточена групою крихітних галактик-супутників. Але є щось незвичайне в тому, як розташовуються ці супутники.