У космосі "палець" із галактик вказує прямо на Чумацький Шлях: в астрономів поки що немає пояснень

Як Земля утримує Місяць гравітаційним зв'язком, так і сусідня галактика Андромеди (M31), оточена групою крихітних галактик-супутників. Але є щось незвичайне в тому, як розташовуються ці супутники.

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Про це пише Futurism.

Нове дослідження показало, що майже всі галактики-супутники розташовані з одного боку від Андромеди. Ба більше, вони всі спрямовані на Чумацький Шлях замість того, щоб бути розподіленими по орбіті випадковим чином.

Іншими словами, розташування галактик-супутників надзвичайно однобоке. Моделювання показало, що ймовірність такого розташування становить лише 0,3%. Астрономи кажуть, що їхнє відкриття кидає виклик нашому розумінню формування галактик.

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"M31 — єдина відома нам система, що демонструє такий екстремальний ступінь асиметрії", — каже провідний автор Косуке Джеймі Канехіса з Інституту астрофізики імені Лейбніца в Потсдамі.

Згідно з наявними теоріями, великі галактики у Всесвіті з'являються внаслідок злиття дрібніших галактик. Основним двигуном цього процесу є темна матерія, чий гравітаційний вплив допомагає утримувати галактики разом. Але цей процес досить хаотичний, тому деякі з карликових галактик залишаються осторонь і вирушають на орбіту за межами батьківських галактик, що відбувається в досить випадковому порядку.

Але у випадку з Андромедою, справи йдуть інакше. Усі, крім однієї, з 37 галактик-супутників Андромеди знаходяться в межах 107 градусів від лінії, яка вказує на Чумацький Шлях. Ще більш дивно те, що половина цих галактик-супутників обертається в одній площині, як планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця.

Для того, щоб довести, наскільки таке розташування є малоймовірним, астрономи використали стандартні космологічні симуляції, які відтворюють, як галактики формуються з плином часу. Результати симуляцій порівняли з реальними спостереженнями за Андромедою. Менше 0,3% галактик у симуляції були більше схожі на Андромеду, і тільки одна була точно такою самою.

Астрономи припускають, що в Андромеди може бути велика кількість карликових галактик, які ми просто поки що не бачимо. Тому вчені бачать не повну картину розподілу галактик-супутників.

Також можливо, що в еволюційній історії Андромеди було щось унікальне.

"Той факт, що ми бачимо супутники M31 у такому незвичному положенні, може вказувати на те, що багато хто з них нещодавно впали. Можливо, це пов'язано з великим злиттям, яке пережила Андромеда близько 2-3 млрд років тому", — каже Канехіса.

Залишається ще одна можливість, яка полягає в тому, що стандартна космологічна модель потребує уточнення. Астрономи володіють досить мізерними даними про галактики-супутники в усьому космосі, оскільки вони знаходяться дуже далеко і часто затьмарюються світлом батьківської галактики.

Нагадаємо, отримано найдетальніший знімок галактики Андромеди, яка вріжеться в Чумацький Шлях. Галактика Андромеди є найближчою до нас величезною галактикою і після зіткнення з Чумацьким Шляхом буде створено воістину гігантський об'єкт.