В космосе "палец" из галактик указывает прямо на Млечный Путь: у астрономов пока нет объяснений

Как Земля удерживает Луну гравитационной связью, так и соседняя галактика Андромеды (M31), окружена группой крошечных галактик-спутников. Но есть нечто необычное в том, как располагаются эти спутники.

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Об этом пишет Futurism.

Новое исследование показало, что почти все галактики-спутники находятся с одной стороны от Андромеды. Более того, они все направлены на Млечный Путь вместо того, чтобы быть распределенным по орбите случайным образом.

Иными словами, расположение галактик-спутников чрезвычайно однобокое. Моделирование показало, что вероятность такого расположения составляет всего 0,3%. Астрономы говорят, что их открытие бросает вызов нашему пониманию формирования галактик.

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“M31 – единственная известная нам система, демонстрирующая такую ​​экстремальную степень асимметрии”, - говорит ведущий автор Косуке Джейми Канехиса из Института астрофизики имени Лейбница в Потсдаме.

Согласно имеющимся теориям, крупные галактики во Вселенной появляются в результате слияния более мелких галактик. Основным двигателем этого процесса является темная материя, чье гравитационное влияние помогает удерживать галактики вместе. Но этот процесс достаточно хаотичен, поэтому некоторые из карликовых галактик остаются в стороне и отправляются на орбиту за пределами родительских галактик, что происходит в довольно случайном порядке.

Но в случае с Андромедой, дела обстоят иначе. Все, кроме одной, из 37 галактик-спутников Андромеды находятся в пределах 107 градусов от линии, которая указывает на Млечный Путь. Еще более странно то, что половина этих галактик-спутников вращается в одной плоскости, как планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца.

Для того, чтобы доказать, насколько такое расположения является маловероятным, астрономы использовали стандартные космологические симуляции, которые воссоздают, как галактики формируются с течением времени. Результаты симуляций сравнили с реальными наблюдениями за Андромедой. Менее 0,3% галактик в симуляции были больше похожи на Андромеду, и только одна была точно такой же.

Астрономы предполагают, что у Андромеды может быть большое количество карликовых галактик, которые мы просто пока не видим. Поэтому ученые видят не полную картину распределения галактик-спутников.

Также возможно, что в эволюционной истории Андромеды было нечто уникальное.

“Тот факт, что мы видим спутники M31 в таком необычном положении, может указывать на то, что многие из них недавно упали. Возможно, это связано с крупным слиянием, которое пережила Андромеда около 2-3 млрд лет назад”, - говорит Канехиса.

Остается еще одна возможность, которая заключается в том, что стандартная космологическая модель нуждается в уточнении. Астрономы обладают достаточно скудными данными о галактиках-спутниках во всем космосе, так как они находятся очень далеко и часто затмеваются светом родительской галактики.

Напомним, получен самый детальный снимок галактики Андромеды, которая врежется в Млечный Путь. Галактика Андромеды является самой близкой к нам огромной галактикой и после столкновения с Млечным Путем будет создан поистине гигантский объект.