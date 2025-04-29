Светится в темноте: астрономы обнаружили рядом с Землей неизвестный огромный объект (видео)

Ученые обнаружили неизвестное ранее гигантское газовое облако, которое находится на расстоянии 300 световых лет от нас, что относительно близко по космическим меркам. Теперь это ближайшее к нам облако молекулярного газа, которое получило название в честь древнегреческой богини рассвета.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Астрономы обнаружили одну из самых больших космических структур, которая представляет собой огромное облако молекулярного водорода. Из таких облаков возникают звезды. Но ранее астрономы не замечали этот крупный объект, который теперь является одним из самых близких к нам молекулярных облаков.

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Облака молекулярного водорода, из которых создаются звезды, до того, как они начнут это делать, обнаружить сложно. Дело в том, что молекулярный водород почти невидим, в отличие от атомарного водорода. А потому для обнаружения таких облаков астрономы используют монооксид углерода. Но иногда в облаках очень мало такого соединения.

Теперь астрономы разработали новый способ наблюдения за облаками молекулярного водорода. Они использовали данные о дальнем ультрафиолетовом свете с корейского спутника STSAT-1 и напрямую обнаружили светящиеся молекулы водорода.

По словам ученых, они впервые обнаружили облако молекулярного водорода с помощью поиска дальнего ультрафиолетового излучения и этот объект буквально светится в темноте.

Если раньше туманность Ориона считалась ближайшим к нам молекулярным облаком, то теперь таким является обнаруженное облако Эос, которое находится на расстоянии 300 световых лет от Земли. Это облако получило название в честь богини рассвета из древнегреческой мифологии. Ученые говорят, что Эос достигает 80 световых лет в поперечнике и содержит примерно 3400 масс Солнца.

Облако Эос находится на краю Местного пузыря, который представляет собой объем пространства, где межзвездная среда менее плотная, чем окружающий космос. Солнечная система уже 5 млн лет проходит через Местный Пузырь.

Астрономы считают, что облако Эос рассеется примерно через 6 млн лет из-за излучения соседних звезд еще до того, как в нем начнут формироваться собственные звезды.

Как уже писал Фокус, ученые прогнозируют, что в начале мая в атмосферу Земли войдет тяжелый космический аппарат, который находится на орбите с 1972 года. Предполагается, что он не весь сгорит и некоторые обломки упадут на поверхность планеты.

Также Фокус писал о том, что в космосе "палец" из галактик указывает прямо на Млечный Путь. Как Земля удерживает Луну гравитационной связью, так и соседняя галактика Андромеды, окружена группой крошечных галактик-спутников. Но есть нечто необычное в том, как располагаются эти спутники.