53-летний советский космический корабль упадет на Землю в начале мая: известно место падения

С 1972 года на орбите находится вышедший из строя посадочный модуль “Космос-482”, который должен был полететь на Венеру для ее изучения, но авария не позволила этого сделать. Теперь стало известно, что этот старый космический корабль скоро упадет на нашу планету.

Related video

Об этом пишет EarthSky.

Созданный бывшем СССР посадочный модуль "Космос-482" отправили в космос 31 марта 1972 года. Цель миссия состояла в посадке на поверхность Венеры с целью ее изучения. После успешного запуска космический корабль вышел на орбиту вокруг Земли, но так и не смог ее покинуть из-за аварии, которая вывела его двигательную систему из строя. Из-за этого "Космос-482" остался кружить вокруг нашей планеты в виде космического мусора. Но в отличие от большинства обломков космического мусора этот объект имеет достаточно большой размер и вес.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые, которые занимаются отслеживанием движения космического мусора, определили, что 53-летний посадочный модуль должен войти в атмосферу Земли в период с 8 по 11 мая 2025 года. Ученые продолжают свои наблюдения, чтобы более точно определить время его падения.

Посадочный модуль "Космос-482" имеет диаметр 1 метр и весит почти 500 кг и ученые прогнозируют, что он войдет в атмосферу нашей планеты со скоростью примерно 240 км/ч.

Этот посадочный модуль может упасть на Землю даже раньше или наоборот позже срока, который определили ученые. Из-за того, что когда активность Солнца возрастает, то есть звезда выбрасывает больше солнечных частиц, верхняя часть атмосферы Земли нагревается и расширяется. А это приводит к тому, что атмосферное сопротивление растет, а значит движение космических объектов замедляется.

Это копия советского посадочного модуля "Космос-482" Фото: Wikipedia

Пока что ученые не могут точно сказать, где именно произойдет вхождение в атмосферу старого советского космического корабля. Но нынешняя траектория движения посадочного модуля указывает на то, что это произойдет где-то между 52 градусами северной широты и 52 градусами южной широты. Учитывая то, что большая часть Земли покрыта океанами, то ученые считают вероятность падения именно в воду достаточно высокой.

И все же существует небольшая вероятность того, что "Космос-482" может упасть на сушу и даже в населенные районы. Такой риск существует из-за того, что посадочный модуль был создан очень прочным, чтобы выдержать высокую плотность и давление атмосферы Венеры, а также ее чрезвычайно высокую температуру, которая достигает почти 500 градусов Цельсия. Поэтому большая часть посадочного модуля может не сгореть в атмосфере нашей планеты и достичь ее поверхности.

Во время падения посадочного модуля, как говорят ученые, он будет выглядеть как большой и яркий метеор, который будет хорошо виден в небе в районе его падения.

Также Фокус писал о том, что космический спутник, связанный с ядерной программой России, вышел из-под контроля. Российский спутник "Космос 2553", который, по мнению официальных лиц США, связан с программой ядерного оружия в космосе, бесконтрольно вращается, и, по-видимому, больше не функционирует.

Что касается космического мусора, то как уже писал Фокус, ученые предупреждают, что на орбите его стало очень много, что может помешать людям исследовать космос.