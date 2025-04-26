Космический спутник, связанный с ядерной программой России, вышел из-под контроля, — Reuters

Секретный российский спутник "Космос 2553", который, по мнению официальных лиц США, связан с программой ядерного оружия в космосе, бесконтрольно вращается, и, по-видимому, больше не функционирует.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что данный спутник был запущен Россией в космическое пространство в 2022 году, за несколько недель до вторжения в Украину. И за последний год, как сообщает агентство со ссылкой на данные компаний по отслеживанию космического пространства LeoLabs и Slingshot Aerospace, аппарат пережил несколько приступов неконтролируемого вращения.

Спутник, который, как полагают, является платформой для испытания ядерного оружия в космосе, способное уничтожить целые спутниковые сети, такие как система Starlink. Москва рассматривала систему от компании SpaceX как законную военную цель, поскольку украинские войска используют широкополосный интернет для связи на поле боя.

Россия же отрицает, что разрабатывает такое оружие, и заявляет, что "Космос 2553" предназначен для "испытания бортовых приборов в условиях высокой радиации".

"Но это не соответствует его характеристикам", — заявил представитель Космического командования США.

Спутник летает на относительно изолированной орбите на высоте около 2000 км над Землей, находясь в зоне высокой космической радиации, которую спутники связи и наблюдения обычно избегают.

В ноябре прошлого года LeoLabs обнаружила странные движения спутника, используя измерения доплеровского радара со своей глобальной сети наземных станций. В декабре компания повысила свою оценку до "высокой уверенности" в том, что аппарат "кувыркался".

"Это наблюдение убедительно свидетельствует о том, что спутник больше не функционирует", — заявили в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Космическое командование США, которое отслеживает объекты в космосе, заявило, что ему известно об изменении высоты российского спутника, но отказалось предоставить дополнительную оценку его текущего состояния.

Компания Slingshot, чья глобальная сеть телескопов отслеживает космический аппарат с момента его запуска 5 февраля 2022 года, ранее обнаружила признаки странного поведения объекта, указывающее на потенциальное падение спутника. Однако согласно последним наблюдениям, по словам главного научного директора компании Белинды Маршанд, "Космос 2553", по-видимому, стабилизировался.

Напомним, с запуском российского аппарата в Космосе возникла угроза нарушения глобальной инфраструктуры, включая связь, навигацию и военные операции.

Аналитики считали, что спутник "Космос 2553" может стать платформой для орбитального ядерного оружия России.