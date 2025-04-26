Космічний супутник, пов'язаний з ядерною програмою Росії, вийшов з-під контролю, — Reuters

Секретний російський супутник "Космос 2553", який, на думку офіційних осіб США, пов'язаний із програмою ядерної зброї в космосі, безконтрольно обертається, і, мабуть, більше не функціонує.

Related video

Про це пише Reuters.

Зазначається, що цей супутник був запущений Росією в космічний простір у 2022 році, за кілька тижнів до вторгнення в Україну. І за останній рік, як повідомляє агентство з посиланням на дані компаній з відстеження космічного простору LeoLabs і Slingshot Aerospace, апарат пережив кілька нападів неконтрольованого обертання.

Супутник, який, як вважають, є платформою для випробування ядерної зброї в космосі, здатної знищити цілі супутникові мережі, такі як система Starlink. Москва розглядала систему від компанії SpaceX як законну військову ціль, оскільки українські війська використовують широкосмуговий інтернет для зв'язку на полі бою.

Росія ж заперечує, що розробляє таку зброю, і заявляє, що "Космос 2553" призначений для "випробування бортових приладів в умовах високої радіації".

"Але це не відповідає його характеристикам", — заявив представник Космічного командування США.

Супутник літає на відносно ізольованій орбіті на висоті близько 2000 км над Землею, перебуваючи в зоні високої космічної радіації, яку супутники зв'язку і спостереження зазвичай уникають.

У листопаді минулого року LeoLabs виявила дивні рухи супутника, використовуючи вимірювання доплерівського радара зі своєї глобальної мережі наземних станцій. У грудні компанія підвищила свою оцінку до "високої впевненості" в тому, що апарат "перекидався".

"Це спостереження переконливо свідчить про те, що супутник більше не функціонує", — заявили в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Космічне командування США, яке відстежує об'єкти в космосі, заявило, що йому відомо про зміну висоти російського супутника, але відмовилося надати додаткову оцінку його поточного стану.

Компанія Slingshot, чия глобальна мережа телескопів відстежує космічний апарат із моменту його запуску 5 лютого 2022 року, раніше виявила ознаки дивної поведінки об'єкта, що вказує на потенційне падіння супутника. Однак згідно з останніми спостереженнями, за словами головного наукового директора компанії Белінди Маршанд, "Космос 2553", мабуть, стабілізувався.

Нагадаємо, із запуском російського апарату в Космосі виникла загроза порушення глобальної інфраструктури, включно зі зв'язком, навігацією та військовими операціями.

Аналітики вважали, що супутник "Космос 2553" може стати платформою для орбітальної ядерної зброї Росії.