Супутник "Космос 2553" стане платформою для орбітальної ядерної зброї РФ, — аналітики

Американські експерти звернули увагу на те, що російський апарат перебуває на орбіті заввишки близько 2 000 км біля найдальшого краю пояса низьких навколоземних орбіт. Це може бути пов'язано з майбутнім тестуванням орбітальної ядерної зброї.

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Нещодавні відкриття в космічній галузі викликають серйозні тривоги у військових експертів і аналітиків Сполучених Штатів. Йдеться про російський супутник "Космос 2553", який, на думку американських фахівців, може стати ключовою ланкою в розробці майбутньої ядерної протисупутникової зброї. Детально про це йдеться в матеріалі Breaking Defense від 23 травня.

Російський супутник "Космос 2553" перебуває на круговій орбіті заввишки близько 2 000 кілометрів біля найдальшого краю пояса низьких навколоземних орбіт (НОО). Це привернуло увагу аналітиків, оскільки така орбіта ідеально підходить для розміщення радара із синтезованою апертурою (SAR) для спостереження за Землею. Однак, судячи з оцінок, цей супутник може використовуватися і для тестування майбутньої орбітальної ядерної зброї.

Так, за інформацією The Wall Street Journal, відправлений у космос 5 лютого 2022 року російський супутник призначений для випробування компонентів потенційної протисупутникової зброї, яка буде забезпечена ядерним зарядом.

Як зазначив Тодд Гаррісон з Американського інституту підприємництва в повідомленні на X від 16 травня, однією з дивацтв орбіти "Космосу 2553" є рішення розмістити його у верхній частині низької навколоземної орбіти — значно вище за більшість інших супутників у цій орбітальній області.

Зображення орбітального плану супутника "Космос 2553" (виділено червоним) Фото: Breaking Defense

Потенційні цілі

Поки що не існує офіційної інформації про те, що на супутнику розміщено ядерну зброю. Проте з урахуванням заяв американських офіційних осіб про наміри Росії розмістити в космосі подібну зброю, "Космос 2553" стає об'єктом підвищеного інтересу і тривоги.

Річ у тім, що за припущенням експертів, "Космос 2553" може використовуватися для проведення експериментів із вторинними корисними навантаженнями, такими як розробка способів захисту підсистем від впливу радіації в космічному середовищі. Це може вказувати на серйозні наміри Росії в галузі космічної військової технології.

Реакція американців

Чиновники США висловлюють заклопотаність з приводу можливого розвитку російської космічної військової програми. Згідно із заявами представників Держдепартаменту та інших джерел, Cosmos 2553 став об'єктом уваги американських військових і розвідувальних служб.

Наразі залишається багато нез'ясованих запитань щодо ролі та цілей російського супутника, однак його поява на орбіті викликає серйозні питання і потребує подальшої уваги та досліджень з боку міжнародної спільноти.

Нагадаємо, Росія наприкінці квітня наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, розроблену США, яка закликала країни запобігати перегонам озброєнь у космосі.