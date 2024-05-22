Росія запустила протикосмічну зброю на орбіту, — Пентагон (фото)

Генерал-майор Патрік Райдер вважає, що нова зброя РФ може атакувати інші супутники на навколоземній орбіті. І цей російський супутник зараз перебуває там же, де й урядовий супутник США.

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Офіційний представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що 16 травня Росія запустила на низьку навколоземну орбіту супутник "Космос 2576", який є протикосмічною зброєю і може збивати інші супутники. Про це повідомляє АВС News.

"Росія запустила супутник на низьку навколоземну орбіту, який, за нашою оцінкою, найімовірніше, є протикосмічною зброєю", — сказав Райндер, зазначивши, що російська зброя, імовірно, здатна атакувати інші супутники, та підтвердивши інформацію, яка була оприлюднена раніше у вівторок Робертом Вудом, заступником посла США в ООН.

Генерал-майор сказав, що в Пентагоні стежитимуть за новим об'єктом на орбіті.

"Ми зобов'язані бути готовими захищати космічну сферу і забезпечувати постійну і безперебійну підтримку об'єднаних сил. І ми продовжимо балансувати між необхідністю захисту наших інтересів у космосі та нашим бажанням зберегти стабільне і стійке космічне середовище", — сказав представник Пентагону.

На запитання, чи становить російська протикосмічна зброя загрозу американському супутнику, Райдер відповів: "Ну, це протикосмічна зброя, що перебуває на тій самій орбіті, що й супутник уряду США".

Хоча існують вимоги про попереднє повідомлення з повітря і з моря про космічні запуски, Райдер не став обговорювати, чи знали США заздалегідь, що ракета містить певний тип протикосмічної зброї.

Російський супутник "Космос 2576" було запущено 16 травня з російського космодрому Плесецьк, приблизно за 800 км на північ від Москви.

У своїй заяві російське державне космічне агентство "Роскосмос" заявило, що запуск 17 травня був "в інтересах Міністерства оборони Російської Федерації". За його словами, використовувалася його ракета-носій "Союз-2.1б".

Запуск ракети-носія "Союз-2.1б" з космодрому "Плесецьк" Фото: Известия

З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія неодноразово заявляла, що американські супутники, які допомагають українській армії, можуть стати "законними цілями".

У лютому Білий дім визнав, що Росія розробляє нову космічну зброю, яка "викликає занепокоєння", але наполягав на тому, що вона ще не розгорнула її.

У звіті, опублікованому Вашингтонським Центром стратегічних і міжнародних досліджень торік, йдеться про те, що Росія розробляє цілу низку протисупутникової зброї (ASAT).

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що, за словами помічника глави Пентагону з космічної політики Джона Пламба, США вважають, що Китай і Росія мілітаризували космос. Також він додав, що загрозу становлять особливого роду супутники, здатні нести ядерну зброю.