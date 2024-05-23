Спутник "Космос 2553" станет платформой для орбитального ядерного оружия РФ, — аналитики

Американские эксперты обратили внимание на то, что российский аппарат находится на орбите высотой около 2 000 км у самого дальнего края пояса низких околоземных орбит. Это может быть связано с будущим тестированием орбитального ядерного оружия.

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Недавние открытия в космической области вызывают серьезные тревоги у военных экспертов и аналитиков Соединенных Штатов. Речь идет о российском спутнике "Космос 2553", который, по мнению американских специалистов, может стать ключевым звеном в разработке будущего ядерного противоспутникового оружия. Подробно об этом говорится в материале Breaking Defense от 23 мая.

Российский спутник "Космос 2553" находится на круговой орбите высотой около 2 000 километров у самого дальнего края пояса низких околоземных орбит (НОО). Это привлекло внимание аналитиков, так как такая орбита идеально подходит для размещения радара с синтезированной апертурой (SAR) для наблюдения за Землей. Однако, судя по оценкам, этот спутник может использоваться и для тестирования будущего орбитального ядерного оружия.

Так по информации The Wall Street Journal, отправленный в космос 5 февраля 2022 года российский спутник предназначен для испытания компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое будет снабжено ядерным зарядом.

Как отметил Тодд Харрисон из Американского института предпринимательства в сообщении на X от 16 мая одной из странностей орбиты "Космоса 2553" является решение разместить его в верхней части низкой околоземной орбите — значительно выше большинства других спутников в этой орбитальной области.

Изображение орбитального плана спутника "Космос 2553" (выделено красным) Фото: Breaking Defense

Потенциальные цели

Пока не существует официальной информации о том, что на спутнике размещено ядерное оружие. Тем не менее с учетом заявлений американских официальных лиц о намерениях России разместить в космосе подобное оружие, "Космос 2553" становится объектом повышенного интереса и тревоги.

Дело в том, что предположению экспертов, "Космос 2553" может использоваться для проведения экспериментов со вторичными полезными нагрузками, такими как разработка способов защиты подсистем от воздействия радиации в космической среде. Это может указывать на серьезные намерения России в области космической военной технологии.

Реакция американцев

Чиновники США высказывают озабоченность по поводу возможного развития российской космической военной программы. Согласно заявлениям представителей Госдепартамента и других источников, Cosmos 2553 стал объектом внимания американских военных и разведывательных служб.

Пока остается много невыясненных вопросов относительно роли и целей российского спутника, однако его появление на орбите вызывает серьезные вопросы и требует дальнейшего внимания и исследований со стороны международного сообщества.

Напомним, Россия в конце апреля наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, разработанную США, которая призвала страны предотвращать гонку вооружений в космосе.