Ядерний полігон у космосі: навіщо Росії потрібен на орбіті супутник "Космос-2553"

Ядерні випробування в космосі проводили США і СРСР ще в 1960-х роках. Тепер же із запуском нового російського апарату виникла загроза порушення глобальної інфраструктури, включно зі зв'язком, навігацією та військовими операціями.

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Загроза застосування ядерного боєзаряду в космосі для знищення тисячі супутників знову спливла на тлі дедалі більшої геополітичної напруженості. У 2022 Росія вивела на орбіту апарат "Космос-2553", який, імовірно, здатний загрожувати військовим і комерційним супутникам ядерним вибухом, викликаючи тривогу про настання нової ери в космічній війні. Про це йдеться в матеріалі The Eurasian Times від 17 грудня.

Деталі запуску "Космос-2553"

Російський апарат "Космос-2553" вийшов на віддалену орбіту заввишки приблизно 2000 км над Землею — вищу, ніж більшість супутників, що діють.

Кожні дві години він обертається навколо Землі в ділянці, яку фахівці називають цвинтарем на орбіті — ця малонаселена ділянка розташована всередині високорадіоактивного поясу Ван Аллена, де залишилося приблизно 10 супутників, що вийшли з ладу.

У зв'язку з цим Космічне командування США в Колорадо-Спрінгс веде за "Космосом-2553" пильне спостереження. І хоча офіційні особи пояснили, що супутник не становить прямої фізичної загрози для Землі, деякі фахівці стверджують, що російський апарат може стати об'єктом на "ядерному космічному полігоні", який здатний порушити глобальну комунікаційну та оборонну інфраструктуру.

Запуск російського супутника у 2022 році Фото: Роскосмос

Історія розробок у сфері застосування ядерної зброї в космосі

Автори матеріалу пишуть, що під час холодної війни інтенсивна гонка озброєнь між США і СРСР призвела до численних ядерних випробувань і в космосі. Сполучені Штати та Радянський Союз експериментували з ядерними вибухами в космосі в 1960-х роках. Метою цих випробувань було зрозуміти, як ядерна зброя поводиться у верхніх шарах атмосфери та за її межами, що часто призводило до непередбачених і катастрофічних наслідків.

США провели 11 випробувань у межах операції Fishbowl, а під час найвідомішого, Starfish Prime, провели підрив за 250 миль над Тихим океаном у 1962 році. Вибух вивів з ладу радіосистеми та електромережі на Гаваях, залишивши радіаційний слід у магнітосфері Землі на довгі роки.

Наслідки вибуху в рамках операції Starfish Prime Фото: Відкриті джерела

Тим часом Радянський Союз здійснив проєкт "К" — серію ядерних випробувань у 1961-1962 роках. Ці експерименти продемонстрували потенціал ядерної зброї, здатної сіяти хаос на орбіті, генеруючи електромагнітні імпульси (ЕМІ), які могли вивести з ладу супутники й порушити роботу глобальних систем.

Угоди не змінили ситуацію

Катастрофічні результати цих висотних ядерних випробувань призвели до укладення важливих міжнародних угод. Договір про часткову заборону випробувань 1963 року, підписаний США, Великою Британією та СРСР, заборонив ядерні випробування в космічному просторі, атмосфері та під водою.

Через кілька років Договір про космос 1967 року заборонив розміщення на орбіті "ядерної зброї або будь-яких інших видів зброї масового знищення". Однак із розвитком космічної діяльності ці договори опинилися під загрозою: такі країни, як Росія і Китай, стали шукати способи використання космосу як зброї.

Оглядачі підкреслюють, що розгортання "Космосу 2553" свідчить про збереження інтересу Росії до освоєння космосу у військовому аспекті. Можливості апарата можуть бути використані для випробувань нових протисупутникових технологій, включно з такими, які можуть вивести з ладу сотні або навіть тисячі супутників. Це може порушити глобальну інфраструктуру, включно зі зв'язком, навігацією та військовими операціями, створюючи серйозні ризики для космічної безпеки.

"Ядерний вибух у космосі зачепить не тільки одну країну; його наслідки будуть невибірковими та завдадуть шкоди всім країнам, які залежать від супутникових технологій", — підсумували оглядачі.

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