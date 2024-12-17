Ядерный полигон в космосе: зачем России нужен на орбите спутник "Космос-2553"

Ядерные испытания в космосе проводили США и СССР еще в 1960-х годах. Теперь же с запуском нового российского аппарата возникла угроза нарушения глобальной инфраструктуры, включая связь, навигацию и военные операции.

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Угроза применения ядерного боезаряда в космосе для уничтожения тысячи спутников вновь всплыла на фоне растущей геополитической напряженности. В 2022 Россия вывела на орбиту аппарат "Космос-2553", который, предположительно способен угрожать военным и коммерческим спутникам ядерным взрывом, вызывая тревогу о наступлении новой эры в космической войне. Об этом говорится в материале The Eurasian Times от 17 декабря.

Детали запуска "Космос-2553"

Российский аппарат "Космос-2553" вышел на удаленную орбиту высотой около 2000 км над Землей — выше, чем большинство действующих спутников.

Каждые два часа он вращается вокруг Земли в области, которую специалисты называют кладбищем на орбите — это малонаселенная область находится внутри высокорадиоактивного пояса Ван Аллена, где осталось около 10 вышедших из строя спутников.

В этой связи Космическое командование США в Колорадо-Спрингс ведет за "Космосом-2553" бдительное наблюдение. И хотя официальные лица пояснили, что спутник не представляет прямой физической угрозы для Земли, некоторые специалисты утверждают, что российский аппарат может стать объектом на "ядерном космическом полигоне", который способен нарушить глобальную коммуникационную и оборонную инфраструктуру.

Запуск российского спутника в 2022 году Фото: Роскосмос

История разработок в области применения ядерного оружия в космосе

Авторы материала пишут, что во время холодной войны интенсивная гонка вооружений между США и СССР привела к многочисленным ядерным испытаниям и в космосе. Соединенные Штаты и Советский Союз экспериментировали с ядерными взрывами в космосе в 1960-х годах. Целью этих испытаний было понять, как ядерное оружие ведет себя в верхних слоях атмосферы и за ее пределами, что часто приводило к непредвиденным и катастрофическим последствиям.

США провели 11 испытаний в рамках операции Fishbowl, а во время самого известного, Starfish Prime, провели подрыв в 250 милях над Тихим океаном в 1962 году. Взрыв вывел из строя радиосистемы и электросети на Гавайях, оставив радиационный след в магнитосфере Земли на долгие годы.

Последствия взрыва в рамках операции Starfish Prime Фото: Открытые источники

Тем временем Советский Союз осуществил проект "К" — серию ядерных испытаний в 1961-1962 годах. Эти эксперименты продемонстрировали потенциал ядерного оружия, способного сеять хаос на орбите, генерируя электромагнитные импульсы (ЭМИ), которые могли вывести из строя спутники и нарушить работу глобальных систем.

Соглашения не изменили ситуацию

Катастрофические результаты этих высотных ядерных испытаний привели к заключению важных международных соглашений. Договор о частичном запрещении испытаний 1963 года, подписанный США, Великобританией и СССР, запретил ядерные испытания в космическом пространстве, атмосфере и под водой.

Спустя несколько лет Договор о космосе 1967 года запретил размещение на орбите "ядерного оружия или любых других видов оружия массового уничтожения". Однако с развитием космической деятельности эти договоры оказались под угрозой: такие страны, как Россия и Китай, стали искать способы использования космоса в качестве оружия.

Обозреватели подчеркивают, что развертывание "Космоса 2553" свидетельствует о сохраняющемся интересе России к освоению космоса в военном аспекте. Возможности аппарата могут быть использованы для испытаний новых противоспутниковых технологий, включая такие, которые могут вывести из строя сотни или даже тысячи спутников. Это может нарушить глобальную инфраструктуру, включая связи, навигацию и военные операции, создавая серьезные риски для космической безопасности.

"Ядерный взрыв в космосе затронет не только одну страну; его последствия будут неизбирательными и нанесут ущерб всем странам, зависящим от спутниковых технологий", — подытожили обозреватели.

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