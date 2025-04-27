53-річний радянський космічний корабель впаде на Землю на початку травня: відомо місце падіння

З 1972 року на орбіті перебуває посадковий модуль "Космос-482", який вийшов з ладу і мав полетіти на Венеру для її вивчення, але аварія не дала змоги цього зробити. Тепер стало відомо, що цей старий космічний корабель скоро впаде на нашу планету.

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Про це пише EarthSky.

Створений колишньому СРСР посадковий модуль "Космос-482" відправили в космос 31 березня 1972 року. Мета місії полягала в посадці на поверхню Венери з метою її вивчення. Після успішного запуску космічний корабель вийшов на орбіту навколо Землі, але так і не зміг її покинути через аварію, яка вивела його рухову систему з ладу. Через це "Космос-482" залишився кружляти навколо нашої планети у вигляді космічного сміття. Але на відміну від більшості уламків космічного сміття цей об'єкт має досить великий розмір і вагу.

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Науковці, які займаються відстеженням руху космічного сміття, визначили, що 53-річний посадковий модуль має увійти в атмосферу Землі в період з 8 по 11 травня 2025 року. Вчені продовжують свої спостереження, щоб більш точно визначити час його падіння.

Посадковий модуль "Космос-482" має діаметр 1 метр і важить майже 500 кг і вчені прогнозують, що він увійде в атмосферу нашої планети зі швидкістю приблизно 240 км/год.

Цей посадковий модуль може впасти на Землю навіть раніше або навпаки пізніше терміну, який визначили вчені. Через те, що коли активність Сонця зростає, тобто зірка викидає більше сонячних частинок, верхня частина атмосфери Землі нагрівається і розширюється. А це призводить до того, що атмосферний опір зростає, а отже рух космічних об'єктів сповільнюється.

Це копія радянського посадкового модуля "Космос-482" Фото: Wikipedia

Поки що вчені не можуть точно сказати, де саме відбудеться входження в атмосферу старого радянського космічного корабля. Але нинішня траєкторія руху посадкового модуля вказує на те, що це станеться десь між 52 градусами північної широти і 52 градусами південної широти. З огляду на те, що більша частина Землі вкрита океанами, то вчені вважають ймовірність падіння саме у воду досить високою.

І все ж існує невелика ймовірність того, що "Космос-482" може впасти на сушу і навіть у населені райони. Такий ризик існує через те, що посадковий модуль був створений дуже міцним, щоб витримати високу щільність і тиск атмосфери Венери, а також її надзвичайно високу температуру, яка сягає майже 500 градусів Цельсія. Тому більша частина посадкового модуля може не згоріти в атмосфері нашої планети та досягти її поверхні.

Під час падіння посадкового модуля, як кажуть вчені, він буде виглядати як великий і яскравий метеор, який буде добре видно в небі в районі його падіння.

Також Фокус писав про те, що космічний супутник, пов'язаний з ядерною програмою Росії, вийшов з-під контролю. Російський супутник "Космос 2553", який, на думку офіційних осіб США, пов'язаний з програмою ядерної зброї в космосі, безконтрольно обертається, і, мабуть, більше не функціонує.

Щодо космічного сміття, то, як уже писав Фокус, вчені попереджають, що на орбіті його стало дуже багато, що може перешкодити людям досліджувати космос.