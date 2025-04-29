Китайские астронавты взяли под контроль космическую станцию "Тяньгун": что известно (видео)

Трое астронавтов миссии “Шэньчжоу-20” прибыли на орбитальную станцию “Тяньгун”, чтобы начать свою шестимесячную миссию. Экипаж миссии “Шэньчжоу-19” передал управление космической станцией прибывшим китайским астронавтам.

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Об этом пишет Space.

Астронавты миссии "Шэньчжоу-20" отправились на орбиту на ракете-носителе "Чанчжэн-2F" 24 апреля и их космический корабль прибыл на станцию "Тяньгун" через 6,5 часов.

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Проведя несколько дней вместе, все шесть астронавтов приняли участие в церемонии передачи управления станцией "Тяньгун"

Экипаж миссии "Шэньчжоу-19", Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, которые находятся на орбите с октября прошлого года, встретили новый экипаж примерно через 90 минут после того, как был открыт люк между космическим кораблем и космической станцией.

Так происходила встреча нового экипажа станции "Тяньгун"

В состав миссии "Шэньчжоу-20" вошли астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Первый астронавт уже бывал в космосе, а для остальных двух – это первый полет на орбиту. Это трио проведет примерно 6 месяцев на борту станции "Тяньгун". Проведя несколько дней вместе, все шесть астронавтов приняли участие в церемонии передачи управления станцией "Тяньгун".

Новый экипаж китайской космической станции проведет несколько выходов в открытый космос, ряд научных экспериментов, а также установит новые приборы на внешней части орбитальной станции.

Тем временем астронавты миссии "Шэньчжоу-19" готовятся вернуться на землю. Вскоре они отправятся домой на своем космическом корабле и должны приземлиться 29 апреля. Их миссия включала рекордные выходы в открытый космос и проведение разных научных экспериментов.

Как уже писал Фокус, в декабре 2024 года китайские астронавты установили новый мировой рекорд по длительности пребывания в открытом космосе – 9 часов и 6 минут. До этого рекорд принадлежал астронавтам NASA — 8 часов и 56 минут.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили рядом с Землей неизвестный огромный объект. Ученые обнаружили неизвестное ранее гигантское газовое облако, которое находится на расстоянии 300 световых лет от нас, что относительно близко по космическим меркам. Теперь это ближайшее к нам облако молекулярного газа, которое получило название в честь древнегреческой богини рассвета.