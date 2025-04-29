Очень странная физика: что происходит внутри самых плотных объектов во Вселенной

Одними из самых странных объектов во Вселенной и самыми плотными среди известных являются нейтронные звезды. Астрофизики точно не знают, что происходит у них внутри, но предполагается, что там можно увидеть очень странную физику, которая выходит за пределы нашего понимания. Астрофизики Пол Саттер рассказывает, что, как считают ученые, может происходить внутри нейтронных звезд.

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Об этом пишет Space.

Нейтронные звезды представляют собой ядра звезд, которые взорвались сверхновой и это самые плотные объекты во Вселенной. Обычно нейтронные звезды имеют диаметр примерно 20 км, но их масса в несколько раз больше, чем у Солнца. В самых внешних слоях нейтронных звезд плотность в миллиарды раз больше, чем у алмаза. В ядрах нейтронных звезд огромное давление может раздавить ядра атомов и, возможно, даже протоны и нейтроны, из которых состоят эти ядра.

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Гравитация на поверхности нейтронных звезд настолько большая, что самые большие "горы" имеют высоту всего несколько миллиметров. Эти поверхности состоят из тяжелых ядер атомов, сжатых в кристаллическую решетку, среди которых свободно плавают электроны.

Глубже существует еще большая гравитация, которая приводит к появлению экзотической материи. Обычно можно втиснуть только определенное количество нейтронов в ядро атома, прежде чем оно развалится из-за эффектов сильного взаимодействия. Но гравитация нейтронной звезды на глубине примерно в километр позволяет ядрам атомов удерживать сотни нейтронов одновременно.

На глубине более километра даже эти невероятные по размеру ядра атомов распадаются и нейтроны начинают выходить из них. Обычно любые свободные нейтроны распадаются примерно за 15 минут. Но в недрах нейтронной звезды нейтроны остаются стабильными и свободно перемещаются.

На глубине примерно 2 км в нейтронной звезде материя принимает, возможно, самую странную форму. Она называется "ядерная паста". В этой области, где кора переходит в ядро, условия приводят к появлению странных больших комковатых ядер атомов.

Ниже отдельные комки сжимаются вместе в длинные трубки, похожие на спагетти. Затем "спагетти" сплавляются вместе, образуя "лазанью", которая затем сливается в единую однородную массу. Область "ядерной пасты" имеет толщину всего 100 метров, но ее масса в 3000 раз больше, чем у Земли.

Еще ниже ядра атомов разрушаются, так как они не могут поддерживать свои структуры в области с сильнейшей гравитацией. Здесь нейтроны, протоны и некоторые электроны свободно перемещаются. А то, что на самом деле происходит в ядре нейтронной звезды, является предметом многочисленных споров, поскольку местная физика выходит за пределы нашего понимания.

Нейтронные звезды представляют собой ядра звезд, которые взорвались сверхновой и это самые плотные объекты во Вселенной. Иллюстрация Фото: NASA

Астрофизики считают, что внешняя область ядра нейтронной звезды представляет собой сверхтекучую среду, где нейтроны могут свободно перемещаться с нулевой вязкостью и нулевым трением. Оставшиеся протоны на этой глубине являются сверхпроводниками, без электрического сопротивления. На этих глубинах протоны и нейтроны сжаты вместе настолько плотно, насколько это возможно. Эта область нейтронной звезды, по сути, представляет собой единое макроскопическое атомное ядро, связанное вместе не сильным взаимодействием, а чистой гравитацией.

Нейтроны в этой области помогают поддерживать звезду в стабильном состоянии и не дают ей сжаться под влиянием гравитации.

О том, что происходит в самых глубоких областях ядра нейтронной звезды, ученые имеют смутное представление. Считается, что плотности в самом внутреннем ядре выше, чем в ядре атома. У ученых нет возможности воссоздать эти условия в лаборатории, поэтому существуют лишь теоретические модели, которые помогают объяснить местную странную физику.

В некоторых моделях нейтроны сохраняют свое сверхтекучее состояние. В других моделях могут возникать различные формы материи, такие как гипероны, дельты и бозонные конденсаты. Это возможно, потому что нейтроны и протоны состоят из более мелких частиц, называемых кварками. В этих условиях кварки могут объединяться по-разному в ситуациях, которые были бы нестабильными в любой другой среде.

В других моделях все протоны и нейтроны полностью распадаются, образуя смесь кварков и глюонов, носителей сильного взаимодействия.

Но все это лишь предположения. Ближайшая нейтронная звезда находится в сотнях световых лет от нас, и даже если бы мы смогли ее вскрыть, то механизмы, которые создают такие экзотические условия, будут разрушены.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили неизвестное ранее молекулярное облако, в котором должны появиться звезды. Но скорее всего в этом облаке процесс звездообразования не произойдет. Теперь это самое близкое к нам облако молекулярного водорода.