Трамп намагається забрати ракету для польоту людей на Місяць: NASA все ж її збирає (фото)

Потужна, але одноразова, ракета-носій Space Launch System, яка має відправити астронавтів NASA в політ навколо Місяця у 2026 році майже повністю зібрана. Але адміністрація президента США має намір прибрати фінансування цієї ракети після висадки астронавтів на Місяць у 2027 році.

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Про це пише Space.

Інженери NASA продовжують складання ракети-носія Space Launch System заввишки 98 метрів, у Космічному центрі імені Кеннеді в штаті Флорида, США. Нещодавно було встановлено другий ступінь на адаптер ракети-носія, який відповідатиме за доставку космічного корабля Orion з екіпажем на орбіту навколо Місяця.

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Нагадуємо, що ракета Space Launch System є одноразовою і в цьому один із головних її недоліків, хоча вона надзвичайно потужна і показала себе добре під час першого і єдиного запуску в космос у листопаді 2022 року. Тоді ракета відправила до Місяця космічний корабель Orion без екіпажу як демонстрацію можливості доставки астронавтів на Місяць у 21 столітті. Але вартість запуску ракети Space Launch System становить понад 2 мільярди доларів, а на її розробку було витрачено вже кілька десятків мільярдів доларів.

Інженери NASA продовжують складання ракети-носія Space Launch System Фото: solar-system

Адміністрація президента США Дональда Трампа 2 травня запропонувала скасувати фінансування ракети Space Launch System і космічного корабля Orion у бюджетній пропозиції на 2026 рік. Але скасування фінансування має відбутися, згідно з пропозицією, після того, як NASA висадить астронавтів на Місяць у 2027 році.

Ракета Space Launch System перед першим запуском у космос Фото: NASA

NASA створило нову космічну програму "Артеміда" для того, щоб не тільки повторити висадку астронавтів на Місяць (вперше це сталося 1969 року, а востаннє — 1972 року), а й створити умови для постійної присутності людини на Місяці. Минула місячна програма називалася "Аполлон", а оскільки в давньогрецькій міфології богиня Артеміда є братом бога Аполлона, то нова програма отримала цю назву.

Безпілотний політ корабля Orion до Місяця відбувався в рамках місії "Артеміда-1" у 2022 році. Тепер же на початок 2026 року, після неодноразового перенесення, NASA запланувало запуск місії "Артеміда-2" з екіпажем. Астронавти NASA Рід Вайсмен, Віктор Гловер і Христина Кох, а також астронавт Канадського космічного агентства Джеремі Хенсен вирушать на космічному кораблі Orion у політ навколо Місяця. Тобто вони не приземлятимуться на поверхню супутника Землі. Вивести цей корабель у космос і допомогти вийти на орбіту навколо Місяця якраз і має ракета Space Launch System, яку зараз збирають інженери NASA.

Склад екіпажу місії "Артеміда-2": Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Христина Кох і Джеремі Генсен Фото: solar-system

Місія "Артеміда-3", також після неодноразового перенесення, має відбутися 2027 року. Тоді на Місяць мають висадитися вперше з 1972 року двоє астронавтів. Але це може бути востаннє, коли ракета Space Launch System буде задіяна в місячній місії, якщо будуть прийняті бюджетні обмеження для NASA.

Космічний корабель Orion біля Місяця Фото: NASA

Як уже писав Фокус, в одному з найбільших кратерів Сонячної системи, який розташований на Місяці, вчені виявили те, що допоможе краще зрозуміти останні етапи формування супутника Землі.

Також Фокус писав про те, що фізики вперше сфотографували атоми такими, якими їх ніколи не бачили. Вчені вперше отримали зображення окремих атомів, які вільно взаємодіють у просторі.