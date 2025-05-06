На этой неделе на Землю упадет 53-летний советский космический корабль: известно куда (карта)

Космический аппарат “Космос-482” c 1972 года находится на орбите и на этой неделе он должен упасть на нашу планету. Большинство крупных городов мира находятся в потенциальной зоне падения, в том числе и города Украины.

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Об этом пишет Live Science.

Когда упадет на Землю советский космический аппарат "Космос-482"?

Эксперты, которые занимаются отслеживанием движения космического мусора, считают, что в период с 8 по 12 мая, 53-летний советский космический корабль "Космос-482" войдет в атмосферу нашей планеты со скоростью более 240 км/ч. Этот космический аппарат создавали для того, чтобы он пережил вход в плотную и горячую атмосферу Венеры, а потому посадочный модуль диаметром 1 метр и весом 495 кг, скорее всего не сгорит в атмосфере Земли, а упадет на ее поверхность. Но где именно произойдет это падение?

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Куда упадет советский космический аппарат "Космос-482"?

К сожалению, на данный момент эксперты точно не могут сказать, где упадет "Космос-482", но потенциальная зона падения охватывает большую часть нашей планеты. Траектория движения посадочного модуля предполагает, что он может упасть в любом месте между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты. Ниже оранжевым цветом на карте показана потенциальная зона падения советского космического аппарата. Как видно по карте, территория Украины также входит в потенциальную зону крушения посадочного модуля "Космос-482".

Траектория движения посадочного модуля предполагает, что он может упасть в любом месте между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты Фото: Live Science

Зона потенциального падения охватывается всю континентальную часть США, всю Южную Америку, Африку и Австралию, а также большую часть Европы и Азии. Практически каждый крупный город на нашей планете попадает в эту зону.

В то же время эксперты считают, что сильно беспокоится об этом не стоит. Вероятность того, что "Космос-482" упадет на какой-либо город или другой населенный пункт очень мала. Дело в том, что примерно 70% Земли покрыто водой, а значит существует большая вероятность того, что советский посадочный модуль упадет в океан, как и многие обломки космического мусора, которые не сгорают в атмосфере.

Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, считает, что вероятность того, что старый советский космический аппарат упадет кому на голову составляет один шанс на несколько тысяч.

Пока что эксперты не могут сузить зону падения космического аппарата, пока он не начнет спуск сквозь атмосферу. Пока что орбита посадочного модуля указывает на то, что он, скорее всего начнет падение на Землю где-то 10 мая, хотя это может произойти на день-два позже или наоборот раньше.

Посадочный модуль "Космос-482" создали ученые бывшего CCCР в рамках программы по изучению Венеры (на фото) в начале 70-х годов прошлого века Фото: ESA

Что известно о советском космическом аппарате "Космос-482"?

Посадочный модуль "Космос-482" создали ученые бывшего CCCР в рамках программы по изучению Венеры в начале 70-х годов прошлого века. Два посадочных модуля этой программы "Венера-7" и "Венера-8", в 1970 и в 1972 году соответственно успешно приземлились на поверхность Венеры. Оба аппарата передавали данные в течение менее, чем часа, прежде, чем отключились. Они не выдержали экстремальных условий на Венере, где давление такое же, как на глубине несколько километров в океане на Земле, а температура достигает 480 градусов Цельсия. Напоминаем, что Венера – это вторая планета от Солнца, которая имеет очень плотную и токсичную атмосферу, создающую сильный парниковый эффект. Считается, что в прошлом Венера была похожа на Землю, но затем сильно изменилась."Венера-7" и "Венера-8" были первыми в истории посадочными аппаратами, которые успешно приземлились на поверхность Венеры.

Это копия советского посадочного модуля "Космос-482" Фото: Wikipedia

Посадочный модуль "Космос-482" был почти копией аппарата "Венера-8" и его также отправили для исследования Венеры в 1972 году. Но из-за неисправности в двигательной системе "Космос 482" не смог набрать достаточной скорости, чтобы полететь к Венере. При этом "Космос 482" развалился на несколько частей вскоре после выхода на орбиту. Основная часть модуля вошла в атмосферу Земли в мае 1981 года, в то время как остальная часть осталась кружить вокруг Земли в течение 53 лет.

Напоминаем, что недавно ученые представили новый отчет о количестве космического мусора на орбите, который показал, что там находится более 1 200 000 обломков шириной более 1 см. Примерно 50 000 обломков космического мусора имеют ширину более 10 см.

Также напоминаем, что недавно эксперты по отслеживанию космического мусора обнаружили неизвестный объект, который тянется за аппаратом "Космос-482", после изучения его изображений, как уже писал Фокус.

Как уже писал Фокус, ученые провели наблюдение за падающим на Землю спутником и выяснили, что процесс фрагментации таких аппаратов сильно загрязняет воздух, что также может привести к истощению озонового слоя нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что безграничная энергия становится все ближе, ведь физики решили 70-летнюю проблему термоядерных реакторов.