Старый советский космический корабль падает на Землю: рядом обнаружен неизвестный объект (фото)

На недавно опубликованных снимках видно, что за советским посадочным модулем “Космос-482” тянется неизвестная структура. Это может быть парашют, предназначенный для замедления скорости спуска на Венеру.

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Об этом пишет Space.

Космический корабль "Космос 482" скоро упадет на Землю, а потому привлекает все больше внимания ученых. На новых изображениях видно, что этот аппарат может иметь раскрытый парашют, который тянется за ним.

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Посадочный модуль "Космос-482" был создан в бывшем СССР для того, чтобы он мог приземлиться на поверхность Венеры и изучить условия окружающей среды. Но после запуска в 1972 году в космосе произошла авария у двигателей посадочного модуля, а потому он остался на орбите вокруг Земли. В частности, модуль остался кружить вместе со спускаемым космическим кораблем, имеющим парашюты, необходимые для замедления спуска сквозь плотную и токсичную атмосферу Венеры.

Это копия советского посадочного модуля "Космос-482" Фото: Wikipedia

Посадочный модуль "Космос-482" должен был продолжить исследования Венеры после двух подобных советских аппаратов, "Венера-7" и "Венера-8", которые успешно приземлились на поверхности Венеры, где температура достигает 480 градусов Цельсия, незадолго до этого. Кстати, посадочный модуль "Венера-8" работал в течение 50 минут, пока не вышел из строя из-за очень высокой температуры и давления.

Венера Фото: ESA

В социальной сети Х астроном Ральф Вандеберг, который занимается отслеживанием движения искусственных объектов на орбите, опубликовал изображения космического корабля "Космос-482" и обнаружил неизвестный объект, который может быть раскрытым парашютом.

В социальной сети Х астроном Ральф Вандеберг, который занимается отслеживанием движения искусственных объектов на орбите, опубликовал изображения космического корабля "Космос-482" и обнаружил неизвестный объект, который может быть раскрытым парашютом Фото: X (Twitter)

Впервые эти изображения Вандеберг получил в прошлом году, но только недавно провел их новый тщательный анализ. Даже если посадочный модуль имеет раскрытый парашют, то он скорее всего сгорит в атмосфере нашей планеты, когда советский зонд будет спускаться со скоростью примерно 240 км/ч.

Впервые эти изображения Вандеберг получил в прошлом году, но только недавно провел их новый тщательный анализ. Даже если посадочный модуль имеет раскрытый парашют, то он скорее всего сгорит в атмосфере нашей планеты, когда советский зонд будет спускаться со скоростью примерно 240 км/ч Фото: X (Twitter)

Ученые считают, что советский посадочный модуль длиной 1 метр и весом почти 500 кг, должен войти в атмосферу Земли 10 мая плюс минус 2 дня. Учитывая то, что этот аппарат был создан таким образом, чтобы пережить вход в более экстремальную атмосферу Венеры, существует вероятность, что некоторые части посадочного модуля "Космос-482" могут не сгореть в земной атмосфере и упасть на поверхность нашей планеты.

Как уже писал Фокус, ранее ученые предположили, что обломки аппарата "Космос-482" могут упасть на сушу между 52 градусами северной и широты и 52 градусами южной широты. Но точное место падения обломков, если они будут определить пока не удалось.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили планету, которая вращается вокруг двух звезд по полярной, а не экваториальной орбите. При этом две звезды являются коричневыми карликами, а это не совсем обычные звезды.