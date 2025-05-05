Старий радянський космічний корабель падає на Землю: поруч виявлено невідомий об'єкт (фото)

На нещодавно опублікованих знімках видно, що за радянським посадковим модулем "Космос-482" тягнеться невідома структура. Це може бути парашут, призначений для уповільнення швидкості спуску на Венеру.

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Про це пише Space.

Космічний корабель "Космос 482" скоро впаде на Землю, а тому привертає дедалі більше уваги вчених. На нових зображеннях видно, що цей апарат може мати розкритий парашут, який тягнеться за ним.

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Посадковий модуль "Космос-482" був створений у колишньому СРСР для того, щоб він міг приземлитися на поверхню Венери і вивчити умови навколишнього середовища. Але після запуску 1972 року в космосі сталася аварія у двигунів посадкового модуля, а тому він залишився на орбіті навколо Землі. Зокрема, модуль залишився кружляти разом зі спусковим космічним кораблем, який має парашути, необхідні для уповільнення спуску крізь щільну і токсичну атмосферу Венери.

Це копія радянського посадкового модуля "Космос-482" Фото: Wikipedia

Посадковий модуль "Космос-482" мав продовжити дослідження Венери після двох подібних радянських апаратів, "Венера-7" і "Венера-8", що успішно приземлилися на поверхні Венери, де температура сягає 480 градусів Цельсія, незадовго до цього. До речі, посадковий модуль "Венера-8" працював протягом 50 хвилин, поки не вийшов з ладу через дуже високу температуру і тиск.

Венера Фото: ESA

У соціальній мережі Х астроном Ральф Вандеберг, який займається відстеженням руху штучних об'єктів на орбіті, опублікував зображення космічного корабля "Космос-482" і виявив невідомий об'єкт, який може бути розкритим парашутом.

У соціальній мережі Х астроном Ральф Вандеберг, який займається відстеженням руху штучних об'єктів на орбіті, опублікував зображення космічного корабля "Космос-482" і виявив невідомий об'єкт, який може бути розкритим парашутом Фото: X (Twitter)

Уперше ці зображення Вандеберг отримав торік, але тільки нещодавно провів їх новий ретельний аналіз. Навіть якщо посадковий модуль має розкритий парашут, то він найімовірніше згорить в атмосфері нашої планети, коли радянський зонд спускатиметься зі швидкістю приблизно 240 км/год.

Уперше ці зображення Вандеберг отримав торік, але тільки нещодавно провів їх новий ретельний аналіз. Навіть якщо посадковий модуль має розкритий парашут, то він найімовірніше згорить в атмосфері нашої планети, коли радянський зонд спускатиметься зі швидкістю приблизно 240 км/год. Фото: X (Twitter)

Учені вважають, що радянський посадковий модуль завдовжки 1 метр і вагою майже 500 кг, має увійти в атмосферу Землі 10 травня плюс мінус 2 дні. З огляду на те, що цей апарат був створений таким чином, щоб пережити вхід в екстремальнішу атмосферу Венери, існує ймовірність, що деякі частини посадкового модуля "Космос-482" можуть не згоріти в земній атмосфері і впасти на поверхню нашої планети.

Як уже писав Фокус, раніше вчені припустили, що уламки апарату "Космос-482" можуть впасти на сушу між 52 градусами північної широти і 52 градусами південної широти. Але точне місце падіння уламків, якщо вони будуть, визначити поки не вдалося.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили планету, яка обертається навколо двох зірок по полярній, а не екваторіальній орбіті. При цьому дві зірки є коричневими карликами, а це не зовсім звичайні зірки.