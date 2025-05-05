Татуїн із "Зоряних воєн": уперше виявлено планету поруч із двома невдалими зірками (фото)

Учені виявили планету, яка схожа на Татуїн, але цей світ відрізняється від рідної планети Люка Скайуокера із "Зоряних воєн" тим, що він обертається не навколо двох зірок, а навколо двох коричневих карликів. При цьому незвичайна планета обертається не навколо екватора коричневих карликів, а навколо їхніх полюсів. Таке виявили вперше.

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Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Space.

Планета Татуїн із "Зоряних воєн"

"Зоряні війни" — це цілий кіновсесвіт, що складається з дев'яти фільмів, а також кількох серіалів. Одним із головних героїв фільмів є джедай Люк Скайвокер, рідна планета якого називається Татуїн. Однією з головних особливостей планети є те, що вона обертається навколо двох зірок.

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За словами астрономів, у нашій галактиці Чумацький Шлях приблизно дві третини зірок перебувають у подвійних системах, але на сьогоднішній день було виявлено всього 16 планет, які обертаються не навколо однієї, а двох зірок. Але всі вони обертаються навколо екватора своїх зірок.

Однією з головних особливостей планети Татуїн є те, що вона обертається навколо двох зірок. Кадр із фільму "Зоряні війни" Фото: Lucasfilm Ltd

Астрономи вперше виявили таку планету

Тепер же астрономи вперше виявили планету, яка обертається навколо двох зірок навколо їхніх полюсів, тобто має полярну орбіту. Планета, названа 2M1510(AB) b, розташована на відстані 118 світлових років від нас.

Унікальності цій планеті додає той факт, що вона обертається навколо коричневих карликів, тобто так званих невдалих зірок. Вони утворилися з газової хмари, як і звичайні зірки, але вони не є недостатньо масивними, щоб створювати температуру і тиск у їхньому ядрі, необхідні для термоядерного синтезу водню.

Поки що вчені точно не знають, як далеко планета розташована від коричневих карликів, який у неї орбітальний період, діаметр і маса. Передбачається, що ця планета має масу, яка в 10-100 разів більша, ніж у Землі. Астрономи з'ясували, що орбіта планети стабільніша, ніж у решти планет, які обертаються навколо двох зірок навколо їхнього екватора.

Астрономи вважають, що ймовірно 2M1510(AB) b не придатна для життя, адже коричневі карлики не виділяють надто багато тепла, щоб підтримувати воду в рідкому вигляді.

Учені також виявили, що в цій системі перебуває ще один коричневий карлик, який отримав назву 2M1510 С.

На зображенні показані подвійна система 2M1510 (AB) і коричневий карлик 2M1510 С Фото: space.com

Доба і сезони на таких планетах

Учені кажуть, що на планетах, які обертаються навколо двох зірок або коричневих карликів, сильно відрізняються доба і сезони від земних. Доба на таких планетах залежить від того, наскільки далеко дві зірки розташовані одна від одної: вона може бути набагато довшою, або набагато коротшою, ніж на Землі.

Що стосується зміни сезонів, то під час обертання навколо двох зірок такі планети в різний час виявляються ближчими до однієї зірки, ніж до іншої, а в інший час — рівновіддаленими від обох зірок. Таким чином на таких планетах відбуваються різкі переходи від зими до літа і навпаки.

Тут показано модель полярної орбіти планети 2M1510(AB) b Фото: space.com

Ще один Татуїн

У 2011 році астрономи виявили одну з перших планет, яку порівняли з Татуїном із "Зоряних воєн". Ця планета називається Kepler-16 b і вона обертається навколо двох справжніх зірок. Орбітальний період планети становить 229 днів.

Як уже писав Фокус, найяскравіше світло у Всесвіті має несподіване джерело. Найяскравіші джерела світла насправді створюють об'єкти, які це світло створювати не можуть.