Татуин из "Звездных войн": впервые обнаружена планета рядом с двумя неудачными звездами (фото)

Ученые обнаружили планету, которая похожа на Татуин, но этот мир отличается от родной планеты Люка Скайуокера из “Звездных войн” тем, что он вращается не вокруг двух звезд, а вокруг двух коричневых карликов. При этом необычная планета вращается не вокруг экватора коричневых карликов, а вокруг их полюсов. Такое обнаружили впервые.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Space.

Планета Татуин из "Звездных войн"

"Звездные войны" – это целая киновселенная, состоящая из девяти фильмов, а также нескольких сериалов. Одним из главных героев фильмов является джедай Люк Скайуокер, родная планета которого называется Татуин. Одной из главных особенностей планеты является то, что она вращается вокруг двух звезд.

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По словам астрономов, в нашей галактике Млечный Путь примерно две трети звезд находятся в двойных системах, но на сегодняшний день было обнаружено всего 16 планет, которые вращаются не вокруг одной, а двух звезд. Но все они вращаются вокруг экватора своих звезд.

Одной из главных особенностей планеты Татуин является то, что она вращается вокруг двух звезд. Кадр из фильма "Звездные войны" Фото: Lucasfilm Ltd

Астрономы впервые обнаружили такую планету

Теперь же астрономы впервые обнаружили планету, которая вращается вокруг двух звезд вокруг их полюсов, то есть имеет полярную орбиту. Планета, названная 2M1510(AB) b, находится на расстоянии 118 световых лет от нас.

Уникальности этой планете добавляет тот факт, что она вращается вокруг коричневых карликов, то есть так называемых неудавшихся звезд. Они образовались из газового облака, как и обычные звезды, но они не недостаточно массивны, чтобы создавать температуру и давление в их ядре, необходимые для термоядерного синтеза водорода.

Пока что ученые точно не знают, как далеко планета находится от коричневых карликов, какой у нее орбитальный период, диаметр и масса. Предполагается, что эта планета имеет массу, которая в 10-100 раз больше, чем у Земли. Астрономы выяснили, что орбита планеты более стабильная, чем у остальных планет, которые вращаются вокруг двух звезд вокруг их экватора.

Астрономы считают, что вероятно 2M1510(AB) b не пригодна для жизни, ведь коричневые карлики не выделяют слишком много тепла, чтобы поддерживать воду в жидком виде.

Ученые также обнаружили, что в этой системе находится еще один коричневый карлик, получивший название 2M1510 С.

На изображении показаны двойная система 2M1510 (AB) и коричневый карлик 2M1510 С Фото: space.com

Сутки и сезоны на таких планетах

Ученые говорят, что на планетах, которые вращаются вокруг двух звезд или коричневых карликов, сильно отличаются сутки и сезоны от земных. Сутки на таких планетах зависят от того, насколько далеко две звезды находятся друг от друга: они могут быть намного дольше, или намного короче, чем на Земле.

Что касается смены сезонов, то во время вращения вокруг двух звезд такие планеты в разное время оказывается ближе к одной звезде, чем к другой, а в другое время — равноудалены от обеих звезд. Таким образом на таких планетах происходят резкие переходы от зимы к лету и наоборот.

Здесь показана модель полярной орбиты планеты 2M1510(AB) b Фото: space.com

Еще один Татуин

В 2011 году астрономы обнаружили одну из первых планет, которую сравнили с Татуином из "Звездных войн". Эта планета называется Kepler-16 b и она вращается вокруг двух настоящих звезд. Орбитальный период планеты составляет 229 дней.

Как уже писал Фокус, самый яркий свет во Вселенной имеет неожиданный источник. Самые яркие источники света на самом деле создают объекты, которые этот свет создавать не могут.