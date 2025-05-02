Самый яркий свет во Вселенной имеет неожиданный источник: что известно (фото)

Самые яркие источники света на самом деле создают объекты, которые этот свет создавать не могут. Как бы это странно ни звучало, но самый яркий свет во Вселенной создают черные дыры.

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Об этом пишет Phys.

Если точнее, то самый яркий свет во Вселенной создают области, окружающие черные дыры. Они могут быть настолько яркими, что затмевают своим светом все звезды в галактике, где находятся такие черные дыры.

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Черная дыра — особенный объект

Черные дыры — это области пространства, которые обладают такой большой гравитацией, что ничто, ни свет, ни частицы не может их покинуть. В большинстве галактик в центре находятся сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллионы и даже в миллиарды раз больше, чем у Солнца.

Считается, что такие черные дыры возникли в результате слияние меньших черных дыр, но пока это лишь теория, которая требует доказательств. Дело в том, что астрономы точно знают, что черные дыры, масса которых в десятки и сотни раз больше, чем у Солнца, появляются после того, как у массивных звезд, больших чем наша родная звезда, заканчивается топливо в ядре для термоядерного синтеза. После этого звезда взрывается сверхновой и то, что осталось сжимается в сверхплотный объект, который не выпускает свет, а потому и называется черной дырой.

Черная дыра в центре Млечного Пути

Кстати в центре нашей галактики Млечный Путь также находится сверхмассивная черная дыра — Стрелец А*. Она примерно в 4 млн раз массивнее Солнца. Расстояние от Земли до этой черной дыры составляет примерно 26 000 световых лет. Умножьте это число на 9 500 000 000 000 км (это один световой год) и получите значение в километрах. Проще говоря — это чрезвычайно далеко. Даже если бы у нас был космический корабль, способный лететь со скоростью света, то чтобы приблизиться к черной дыре, понадобилось бы 26 000 лет. Современные законы физики говорят, что быстрее света перемещаться нельзя.

Так выглядит черная дыра Стрелец А*, а если точнее, то ее окружение Фото: EHT Collaboration

Активное ядро галактики

Сверхмассивные черные дыры находится в центрах галактик, где расположено много межзвездного газа и пыли. Этой материей активно питается черная дыра и в результате создает активное ядро галактики, и оно является очень ярким.

Когда газ и пыль притягивает к себе с помощью сильнейшей гравитации черная дыра, то перед тем, как эта материя попадет внутрь черной дыры, она начинает вращаться и образует диск вокруг черной дыры. Из-за трения и других сил вращающийся диск начинает нагреваться.

Тепло этого диска выходит в виде света, но не только тех длин волн, которые мы можем видеть глазами. Это излучение имеет разные формы, в том числе рентгеновское и гамма-излучение, которое можно обнаружить только с помощью особенных телескопов.

Из некоторых активных ядер галактик выходят струи высокоэнергетических частиц и излучения, которые движутся почти со скоростью света Фото: New Atlas

Из некоторых активных ядер галактик выходят струи высокоэнергетических частиц и излучения, которые движутся почти со скоростью света. Астрономы изучают эти струи, чтобы попытаться понять, как черные дыры притягивают к себе материю для поглощения и каким образом они создают энергию, необходимую для движения частиц в этих струях.

Активная гаалктика Маркарян 573 Фото: NASA

Активные ядра галактик отличаются друг от друга. Кстати, из-за того, что свет этих ядер очень яркий, что часто видно, только их, астрономы часто называют такие галактики активными и разделяют их по разным типам. Например, существуют квазары и блазары. Вторые выпускают свои струи прямо в сторону Земли. Есть еще радиогалактики, струи видны сбоку. В случае с квазарами струи расходятся в других направлениях.

Изучение активных ядер галактик имеет важное значение, ведь некоторые из них образовались на ранних этапах истории Вселенной. Благодаря своей энергии они почти наверняка повлияли на то, как Вселенная менялась с течением времени. Поэтому если астрономы смогут точно понять, как работают эти объекты, то можно лучше понять, как Вселенная стала такой, какой она является сейчас.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в космосе объект диаметром 1,3 млрд световых лет, который бросает вызов представлению о Вселенной. Астрономы обнаружили на расстоянии 6,9 млрд световых лет от нас огромный объект, который напоминает по форме кольцо и состоит из галактик. Данный объект невозможно объяснить с помощью главной модели эволюции Вселенной, и он бросает вызов нашему пониманию того, как эволюционировал и формировался космос.