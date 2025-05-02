Со Вселенной что-то не так: новый объект размером 1,3 млрд св. лет не должен существовать (фото)

Астрономы обнаружили на расстоянии 6,9 млрд световых лет от нас огромный объект, который напоминает по форме кольцо и состоит из галактик. Диаметр этого кольца составляет примерно 1,3 млрд световых лет. Данный объект невозможно объяснить с помощью главной модели эволюции Вселенной, и он бросает вызов нашему пониманию того, как эволюционировал и формировался космос.

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Исследование опубликовано в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пишет ScienceAlert.

Новая гигантская структура получила название Большое Кольцо, но ее существование означает, что необходимо изменить стандартную космологическую модель, которая описывает эволюцию Вселенной.

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Этих структур во Вселенной не должно существовать, но они есть

По словам ученых, Большое Кольцо не должно существовать, поскольку его огромный размер противоречит фундаментальному предположению космологии под названием космологический принцип. Согласно ему, вся материя во Вселенной распределяется равномерно, и вся Вселенная является однородной, а также выглядит одинаково во всех направлениях. Хотя галактики и скопления галактик являются огромными скоплениями материи, согласно космологическому принципу более крупные скопления материи не должны образовываться.

Считается, что самые большие структуры во Вселенной, состоящие из галактик, не могут иметь размер больше, чем 1,2 млрд световых лет. Но Большое Кольцо имеет диаметр 1,3 млрд световых лет. Кстати, эта же группа ученых 4 года назад обнаружила еще одну аномально большую галактическую структуру, получившую название Гигантская Дуга, длина которой составляет 3,3 млрд световых лет. Самое интересное, что оба эти объекта, как показало исследование, находятся в относительной близости друг от друга.

Считается, что самые большие структуры во Вселенной, состоящие из галактик, не могут иметь размер больше, чем 1,2 млрд световых лет Фото: Live Science

Напоминаем, что 1 световой год – это примерно 9,5 триллионов километров. Расстояние от Земли до Солнца – 150 млн км, до центра нашей галактики Млечный Путь — 26 000 световых лет. Размер нашей галактики оценивается в 100 000 световых лет, а расстояние от Земли до ближайшей звезды – 4 световых года. Также напоминаем, что световой год – это расстояние, которое свет преодолевает за 1 год со скоростью света, которая составляет 300 000 км/с.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование физиков предполагает, что на самом деле свет не является таким, как считается уже примерно 100 лет. То есть он не имеет двойственную природу.

Но вернемся обратно к загадочным гигантским структурам. И Большое Кольцо, и Гигантская Дуга, сильно озадачивают астрономов, ведь они не могут понять, как именно они могли возникнуть. Это значит, что Вселенная эволюционировала не совсем так, как предсказывает стандартная космологическая модель.

Большое Кольцо (синее) и Гигантская Дуга (красная) Фото: ScienceAlert

На сегодняшний день Большое Кольцо является уже седьмым подобным объектом, который не могут объяснить астрономы с помощью нынешнего понимания устройства Вселенной. Авторы исследования также считают, что Большое Кольцо и Гигантская Дуга могут быть связаны между собой и образовывать еще большую структуру.

Существуют альтернативные космологические модели, которые не нашли поддержки научного сообщества, но они показывают, что структуры такого масштаба возможны во Вселенной из-за бесконечных циклов расширения космоса.

Возможно, Большое Кольцо было создано с помощью барионных акустических колебаний, которые возникли в ранней Вселенной и привели к тому, что галактики собрались вместе в кольцевую структуру. Считается, что эти колебания могут создавать структуры размером до 1 млрд световых лет, но Большое Кольцо все же намного больше.

Также возможно, как говорят астрономы, что обе структуры представляют собой тип топологического дефекта в ткани пространства-времени, известного как космические струны, доказательств существованию которых пока не обнаружено. Это гипотетические разломы в ткани пространства-времени, возникшие в самом начале истории Вселенной, и они могли спровоцировать накопление такого огромного количества материи.

С другой стороны, и Большое Кольцо, и Гигантская Дуга, могут быть просто случайными расположениями галактик, хотя вероятность этого кажется довольно маленькой, говорят ученые.

Самые известные гигантские структуры во Вселенной

Нынешнее понимание Вселенной, кроме вышеуказанных объектов, также нарушают и следующие структуры:

Великая стена Слоуна, расположенная на расстоянии 1,2 млрд световых лет, длина которой составляет 1,5 млрд световых лет;

Стена Южного полюса, расположенная на расстоянии 500 млн световых лет, длина которой составляет 1,4 млрд световых лет;

Пока что самой огромной известной структурой во Вселенной является скопление галактик под названием Великая стена Геркулес -Северная Корона. Считается, что на находится на расстоянии 10 млрд световых лет от нас и ширина этого объекта составляет также 10 млрд световых лет.

Но, как уже писал Фокус, новое основание показало, что Великая стена Геркулес -Северная Корона на самом деле имеет совсем другой размер, чем предполагают астрономы. Также оказалось, что эта структура находится ближе к Земле, чем считалось.

Также Фокус писал о том, что крупный метеорит, упавший миллиард лет назад, изменил жизнь на Земле. Ученые обнаружили, что древний метеорит упал на Шотландию на 200 миллионов лет позже, чем считалось и этот удар мог дать начало жизни, которую мы знаем.