Крупный метеорит, упавший миллиард лет назад, изменил жизнь на Земле: что выяснили ученые (фото)

Ученые обнаружили, что древний метеорит упал на Шотландию на 200 миллионов лет позже, чем считалось и этот удар мог дать начало жизни, которую мы знаем.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Geology, пишет Discover Magazine.

Метеориты представляют собой части астероидов или комет, которые проходят через атмосферу Земли, не сгорают и падают на ее поверхность. Первоначально ученые считали, что безымянный метеорит упал на Землю 1,2 миллиарда лет назад, что привело к созданию слоя горных пород на северо-западе Шотландии. Но новое исследование показало, что метеорит упал примерно 990 млн лет назад. Удар метеорита произошел в докембрийский период (4,5 млрд – 541 млн лет назад), когда жизнь на Земле впервые эволюционировала и диверсифицировалась.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследование может изменить то, что ученые знают о геологической истории Шотландии и общее понимание того, как не морская жизнь развивалась на Земле. Ученые считают, что удар этого древнего метеорита, который произошел почти 1 млрд лет назад мог повлиять на развитие жизни на нашей планете.

Чтобы выяснить, когда именно упал метеорит, ученые провели анализ крошечных кристаллов минерала циркон, который находится в горных породах на мете удара. Циркон может сохраняться миллиарды лет. Со временем вокруг кристаллического ядра минерала вырастают дополнительные кольца циркона, как кольца в стволе дерева, и таким образом они могут сохранять запись геологических событий.

Циркон также имеет небольшое количество радиоактивного химического элемента уран в своей кристаллической структуре, который распадается в течение длительного периода времени и превращается в свинец. Можно измерить период распада и использовать его для определения даты геологических событий.

Во-первых, ученые нашли доказательство того, что метеорит упал на 200 млн лет позже, чем считалось, а во-вторых, то этот удар создан особенный слой древних горных пород в Шотландии.

Местность в Шотландии, где миллиард лет назад упал крупный метеорит Фото: Discover Magazine

Ученые говорят, что удар метеорита этот произошел примерно в то же время, что и появились первые пресноводные эукариоты. Это организмы живые организмы, у которых клетки имеют ядро. У бактерий клетки не имеют ядра, а потому они являются прокариотами. Сегодня эукариоты — это растения, животные и грибы.

Ученые говорят, что эти формы жизни, на территории того, что сейчас является Шотландией, могли появиться в то же время, что и упал метеорит. Возникает вопрос: могли ли подобные крупные удары повлиять на условия окружающей среды таким образом, что это изменило местные экосистемы?

Ученые считают, что метеорит был большим, хотя не могут пока определить его размер, а также не знают, где именно он упал, ведь ударный кратер так и не был обнаружен.

Пожалуй, самым известным падением космического камня на Землю является то, что произошло 66 млн лет назад, когда как считается, астероид шириной до 10 км врезался в нашу планету рядом с современной Мексикой. Этот удар изменил условия окружающей среды и скорее всего вызвал глобальное похолодание, чего не смогли пережить почти все динозавры, которые в итоге вымерли. Но некоторые выжившие динозавры стали предками современных птиц.

Как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что популяция динозавров на Земле вовсе не находилась в упадке, когда астероид ударил по планете. Ученые считают, что если бы не астероид, то динозавры вполне могли бы жить на Земле и сегодня.

Также Фокус писал о том, что за всю историю Земли, которая началась примерно 4,5 млрд лет назад, на планете произошло 5 массовых вымираний. Но крупнейшим подобным событием является Массовое пермское вымирание. Тогда было уничтожено 95% видов морских живых существ и 70% наземных видов.