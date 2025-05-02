Динозавры не собирались вымирать: как бы мы уживались без падения астероида 66 млн лет назад

Новое исследование показывает, что популяция динозавров на Земле вовсе не находилась в упадке, когда астероид ударил по планете. Ученые считают, что если бы не астероид, то динозавры вполне могли бы жить на Земле и сегодня.

Related video

Об этом пишет LiveScience.

Ранее считалось, что разнообразие динозавров начало снижаться еще до того, как астероид положил конец их существованию 66 млн лет назад. Новый же анализ показывает, что такой ложный вывод мог быть сделан из-за ошибочных данных об ископаемых.

Именно ископаемые указывали на то, что численность и разнообразие динозавров сокращалось еще до падения астероида в конце мелового периода. Эта идея была достаточно спорной, так как другие исследователи утверждали, что динозавры были в порядке до падения астероида.

“Это было предметом дебатов на протяжении 30 лет, были ли динозавры обречены и вымирали еще до падения астероида или нет?”, - говорит ведущий автор исследования Крис Дин, палеонтолог из Университетского колледжа Лондона.

Новый же анализ указывает на то, что небольшая численность динозавров может быть просто следствием скудной палеонтологической летописи.

Были изучены записи около 8 тыс. ископаемых из Северной Америки, датируемых кампанским ярусом (83,6–72,1 млн лет назад) и маастрихтским ярусом (72,1–66 млн лет назад), сосредоточившись на четырех семействах: Ankylosauridae, Ceratopsidae, Hadrosauridae и Tyrannosauridae.

На первый взгляд казалось, что разнообразие динозавров достигло своего пика около 76 млн лет назад, а потом начало сокращаться еще до удара астероида. Сокращение началось еще за 6 млн лет до массового вымирания, именно тогда количество ископаемых всех отобранных четырех семейств динозавров уменьшилось.

Но вместе с этим не было найдено никаких признаков изменения окружающей среды или других факторов, которые могли бы стать причиной вымирания динозавров.

Ученые считают, что в маастрихтском ярусе могли сложиться плохие условия для окаменения. Такие факторы, как отступление Западного внутреннего морского пути и подъем Скалистых гор, могли нарушить процесс окаменения останков. Это могло создать впечатление, что разнообразие и численность динозавров начала снижаться.

“Динозавры, вероятно, не были неизбежно обречены на вымирание в конце мезозоя (252–66 миллионов лет назад). Если бы не этот астероид, они все еще могли бы делить эту планету с млекопитающими, ящерицами и их выжившими потомками: птицами”, - говорит соавтор исследования Альфио Алессандро Кьяренца, палеонтолог из Университетского колледжа Лондона.

Динозавры и люди

Но в таком случае возникает вопрос, смогли ли бы люди ужиться с динозаврами? Исходя из наших современных отношений с крупными плотоядными животными, такими как львы, волки и медведи, становится ясно, что люди и хищники редко уживаются. И в большинстве случаев люди побеждают, а животные вымирают, говорит Виктория Арбур, эксперт по бронированным динозаврам в Королевском музее Онтарио.

Она подчеркивает, что даже крупным травоядным трудно уживаться с людьми на одной планете, потому как наш вид использует слишком большое количество пространства для выращивания пищи и строительства своих домов.

“Мы не хотим, , чтобы крупные животные вторгались на эти пространства. Не могу себе представить, чтобы люди смогли бы сосуществовать с такими колоссальными хищниками, как тираннозавры. Мы не смогли ужиться даже с волками на большей территории Северной Америки и довольно успешно их истребили, как бы мы ужились с хищников в 70 раз больше волка”, - говорит эксперт.

Кроме того, динозавры жили в экосистемах, не имеющих современных аналогов. Трава и луга еще даже не появились в меловом периоде, как и крупные млекопитающие.

“Динозавры были бы пришельцами в нашем мире. Они эволюционировали десятки или сотни миллионов лет назад, когда Земля была совсем другой. Континенты находились в других местах, атмосфера была другой, растения были другими. Возможно, они вообще не могли бы выжить”, - подытожила ученая.

Напомним, названы наиболее опасные динозавры для людей, и это были бы вовсе не гигантские тираннозавры. Если бы люди и динозавры делили Землю, нам, по мнению ученых, следовало бы бояться вовсе не крупных динозавров.