Названы наиболее опасные динозавры для людей: это были бы вовсе не гигантские тираннозавры

Если бы люди и динозавры делили Землю, нам, по мнению ученых, следовало бы бояться вовсе не крупных динозавров.

Related video

Если верить фильмам, что реальный Парк Юрского периода на Земле, вероятно, представлял бы собой бесконечную битву, где динозавры и люди, охотились бы друг на друга, пытаясь ужиться. Но, как и в случае с животными сегодня, некоторые динозавры были бы опасны для людей, а другие безвредны. По крайней мере, до тех пор, пока люди не трогали бы их, пишет Science Focus.

Ранее ученые уже выяснили, что на сегодняшний день самым опасным животным на Земле является человек — именно люди охотятся на огромное количество видов на планете. Вероятно, если бы нам довелось делить Землю с динозаврами, некоторые из них также боялись бы нас, как и часть современных животных.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые считают, что самыми опасными, вероятно, были бы плотоядные тероподы, такие, как тираннозавр и гигантозавр. Эти животные были размером с автобус, с головой размером с ванну, и в их челюсти мог бы поместиться средний человек. Но многие из них, в том числе и тираннозавр, как считают ученые, были разумными животными с большим мозгом, острым обонянием, слухом и зрением. В результате ученые полагают, что эти гиганты вполне могли бы счесть людей слишком крохотными, чтобы являться сытной пищей.

В то же время большинство динозавров на планете были травоядными, а потому не стали бы охотиться на людей. Впрочем, предполагается, что все они все равно были бы опасны для человека из-за своих размеров. Например, некоторые длинношеие зауроподы, такие, как Patagotitan и Argentinosaurus, были тяжелее пассажирских самолетов. Один неверный шаг, и они могли раздавить человека, подобно тому, как мы можем раздавить жука.

Известно, что многие рогатые и утконосые травоядные были стадными животными, живущими большими группами. Предполагается, что их социальная динамика, вероятно, заставила бы их опасаться чужаков, в результате чего могли бы пострадать люди.

Однако, по мнению ученых, наибольшая угроза для людей исходила бы от некоторых маленьких динозавров, которые выглядели милыми и пушистыми. Вероятно, это могли бы быть предки-хищники птиц, такие как Velociraptor — их размеры не превышали размеров средней собаки, однако на самом деле они были весьма опасными. Исследователи полагают, что они вполне могли бы порезать людей своими серповидными когтями и покусать острыми как бритва зубами, при этом их внешний вид не вызывал бы опасения у людей.

Ранее Фокус писал о том, что главный предок человечества рассекал по планете вместе с динозаврами.