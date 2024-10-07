Названо найнебезпечніших динозаврів для людей: це були б зовсім не гігантські тиранозаври

Якби люди й динозаври ділили Землю, нам, на думку вчених, слід було б боятися зовсім не великих динозаврів.

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Якщо вірити фільмам, що реальний Парк Юрського періоду на Землі, ймовірно, був би нескінченною битвою, де динозаври й люди полювали б один на одного, намагаючись ужитися. Але, як і у випадку з тваринами сьогодні, деякі динозаври були б небезпечні для людей, а інші нешкідливі. Принаймні доти, доки люди не чіпали б їх, пише Science Focus.

Раніше вчені вже з'ясували, що на сьогодні найнебезпечнішою твариною на Землі є людина — саме люди полюють на величезну кількість видів на планеті. Ймовірно, якби нам довелося ділити Землю з динозаврами, деякі з них також боялися б нас, як і частина сучасних тварин.

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Вчені вважають, що найнебезпечнішими, ймовірно, були б м'ясоїдні тероподи, як-от тиранозавр і гігантозавр. Ці тварини були розміром з автобус, з головою розміром з ванну, і в їхніх щелепах могла б поміститися середня людина. Але багато хто з них, зокрема й тиранозавр, як вважають учені, були розумними тваринами з великим мозком, гострим нюхом, слухом і зором. У результаті вчені вважають, що ці гіганти цілком могли б вважати людей занадто крихітними, щоб бути ситною їжею.

Водночас більшість динозаврів на планеті були травоїдними, а тому не стали б полювати на людей. Утім, припускають, що всі вони все одно були б небезпечні для людини через свої розміри. Наприклад, деякі довгошиї зауроподи, як-от Patagotitan і Argentinosaurus, були важчими за пасажирські літаки. Один невірний крок, і вони могли розчавити людину, подібно до того, як ми можемо розчавити жука.

Відомо, що багато рогатих і качкодзьобих травоїдних були стадними тваринами, що жили великими групами. Передбачається, що їхня соціальна динаміка, ймовірно, змусила б їх побоюватися чужинців, унаслідок чого могли б постраждати люди.

Однак, на думку вчених, найбільшу загрозу для людей становили б деякі маленькі динозаври, які виглядали милими та пухнастими. Ймовірно, це могли б бути предки-хижаки птахів, як-от Velociraptor — їхні розміри не перевищували розмірів середнього собаки, проте насправді вони були вельми небезпечними. Дослідники вважають, що вони цілком могли б порізати людей своїми серпастими пазурами й покусати гострими, як бритва, зубами, водночас їхній зовнішній вигляд не викликав би побоювання у людей.

Раніше Фокус писав про те, що головний предок людства розсікав планетою разом із динозаврами.